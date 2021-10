Salmo: “L’Angelo caduto” testo e audio della quattordicesima traccia dell’album “Flop”

Salmo “L’angelo caduto” testo e audio.

Quattordicesima traccia del nuovo album del rapper sardo da lui stesso definito come il peggior album della sua discografia.

Qui a seguire testo e audio.

Salmo L’angelo caduto testo e audio

(Di Francesco Landi – Maurizio Pisciottu – Luciano Fenudi – Shari Noioso)

Tu ci credi agli angeli

Credi che qualcuno ti veda dall’alto

Chiedilo agli angeli

Chiedi quanto tempo per noi ti è rimasto

Ti vedo in tutti gli angoli

In questa noia sei rimasto solo tu

Che credi ancora agli angeli

Penso troppo forte e qualcuno mi sente

Mi senti tu

Quando meno te lo aspetti

E so che non ci crederai

Ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli

specchi, ehi

Che da quando ci rifletti non ti chiedi

come stai

Sei finita in mille pezzi, ehi

E credi solo agli spettri, ah

Volevo farti sapere che non sei sola

quando hai il cuore in gola

lo sarò al tuo fianco come una pistola

Copriti bene che fuori nevica ancora

Come quando facevi l’amore e saltavi la

scuola

È cosi freddo ogni bacio, da labbra viola

Che nessuna fiamma dell’inferno mi

consola

Tu sei la canzone che non so scrivere

Ricordati di me per sorridere

Tu ci credi agli angeli

Credi che qualcuno ti veda dall’alto

Chiedilo agli angeli

Chiedi quanto tempo per noi ti è rimasto

Ti vedo in tutti gli angoli

In questa noia sei rimasto solo tu

Che credi ancora agli angeli

Penso troppo forte e qualcuno mi sente

Mi senti tu

Nessuno mi sente, ehi

Nessuno mi vede, ehi

Quando parli di me non c’è nessuno che

ti crede mai

Perso nell’ignoto, dormo sopra

un’altalena sospesa nel vuoto, ahi

Disse un angelo nel marmo, devi scolpire

se vuoi liberarlo

Quando senti il freddo, il mio respiro

ghiaccia il vetro e pensi a chi non c’è

Quando a cena lasci un posto vuoto

sappi che io sono lì con te

La mia morte si trasforma in arte

Un giorno ci vedremo dall’altra parte

Tu sei l’esistenza che non so vivere

Ricordati di me per sorridere

Tu ci credi agli angeli

Credi che qualcuno ti veda dall’alto

Chiedilo agli angeli

Chiedi quanto tempo per noi ti è rimasto

Ti vedo in tutti gli angoli

In questa noia sei rimasto solo tu

Che credi ancora agli angeli

Penso troppo forte e qualcuno mi sente

Mi senti tu

Mi senti tu

Just do it, just do it