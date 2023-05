Dopo il successo di “Irraggiungibile” e “Senza farlo apposta” Shade e Federica Carta tornano insieme in “Per sempre mai”

Shade Per sempre mai significato del testo del nuovo singolo che vede il rapper tornare a collaborare con Federica Carta dopo le collaborazioni nei brani Irraggiungibile e Senza farlo apposta, canzoni che hanno collezionato quattro dischi di platino, oltre 100 milioni di stream e più di 200 milioni di views.

Il pezzo è un nuovo passo nel percorso artistico di Shade che, a partire dal singolo Pendolari, pubblicato lo scorso 13 gennaio, fino ad arrivare a Lunatica, uscito il 10 marzo, sta mostrando uno stile musicale in continua evoluzione. Per sempre mai, fuori da venerdì 26 maggio, andrà a far parte della tracklist del nuovo album di Shade in uscita prossimamente.

Shade Per sempre mai significato del nuovo brano con Federica carta

Per sempre mai esce per Epic Records/Sony Music Italy ed è un pezzo caratterizzato da sonorità pop-house che rievocano i primi 2000, secondo una reinterpretazione estremamente attuale e personale.

Il testo racconta la dinamica di una relazione nata all’interno di un club. La produzione è firmata da Jaro, producer di tutte le hit di Shade, ed Enrico Brun.

Con queste parole, il rapper parla della collaborazione e del rapporto di amicizia con Federica Carta:

“In questi anni siamo cresciuti molto e lo stesso ha fatto il bene che proviamo l’uno per l’altra, sappiamo di avere due precedenti importanti alle spalle e nonostante il brano sia diverso da quest’ultimi speriamo di non deludere le aspettative”.

Federica Carta aggiunge: “La stima che proviamo l’uno per l’altra, umanamente e artisticamente, ci ha portato a supportarci in tutti questi anni. Sono molto felice che le nostre strade si siano ricongiunte in questo anno per me molto importante.”

La cantante è reduce dalla pubblicazione del singolo Come Marilyn.

Shade per sempre mai testo e audio del brano con Federica carta

In arrivo il 26 maggio