Federica Carta si presenta con un nuovo look e apre un profilo OnlyFans (ma non è come credete...)

Federica Carta ha aperto un profilo Onlyfans.

Ecco prima che compiate una di queste due azioni, esclamare “Ma perché” o correre ad iscrivervi pregustando contenuto espliciti sappiate che non è come pensate.

È vero nell’immaginario collettivo, soprattutto in Italia, Onlyfans è vista come una piattaforma di contenuti per adulti e, per gran parte delle volte è spesso così. In realtà non è questo lo scopo con cui nasce e infatti sulla piattaforma si possono trovare anche contenuti che vanno dal fitness al coaching, dalla moda ai viaggi, dal beauty al gaming, fino ai tutorial di qualsiasi genere.

Ed è per lanciare il suo nuovo progetto discografico che Federica Carta ha deciso di aprire un profilo su questa piattaforma, profilo in cui non solo condividerà contenuti esclusivi, ma destinerà tutto il ricavato prodotto dalla piattaforma in beneficenza.

Per chi non lo sapesse su Onlyfans i contenuti sono a pagamento e variano nel prezzo e quindi generano guadagni così come la stessa iscrizione ai profili.

Trovate la pagina Onlyfans della cantante qui.

Lei ha annunciato questa novità sui social così:

“Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto“.

Tra l’altro Federica, che precedentemente aveva cancellato tutti i post dal suo profilo Instagram, si è presentato con un nuovo look biondo platino.