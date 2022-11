Serendipity: il nuovo brano “Solo” è un manifesto della solitudine

I Serendipity tornano con il nuovo singolo Solo, negli store digitali dal 25 novembre 2022. Il brano è un invito a non avere paura della solitudine, da considerarsi come occasione di ricerca e scoperta di sé.

Il singolo Solo (Warner Music Italy / Icona) può essere considerato come un manifesto sulla solitudine. Questa situazione personale viene presentata non come privazione, ma come forma particolare e necessaria di ripensamento di se stessi che conduce ad una scoperta profonda di sé.

A proposito del brano, i Serendipity affermano: “Passiamo l’esistenza a cercare la compagnia di persone che diano senso alla nostra vita, ma le relazioni vere, forti, possono nascere solo tra persone “risolte” o che abbiano almeno tentato un viaggio introspettivo”.

Il gruppo aggiunge: “Ci portiamo dentro vissuti mai completamente metabolizzati che diventano ansie, paure, incertezze e che ci impediscono relazioni sane. Allora niente paura se restiamo soli: è l’occasione per stanare i fantasmi che ci vivono dentro e trasformarli in nuova linfa, in energia positiva. Per farlo serve un po’ di coraggio, ma dobbiamo imparare a correre anche sotto i temporali più neri. Solo allora la luce del sole ci verrà incontro”.

Solo arriva dopo i precedenti brani Ti compro l’estate, Meno Male, Bene a Metà e Una canzone che parla di noi. Nel fare musica, il gruppo composto da Alessandro Scandella (voce), Andrea Angioletti (voce) e Lorenzo Giannelli (chitarra e voce) racconta di vita vissuta di tutti i giorni. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico nel proprio mondo, fatto di spensierata malinconia. Ciò, con la convinzione che chiunque possa scoprire di essersi sentito come loro anche solo per un attimo. Il nuovo singolo è un’ulteriore occasione di conoscenza del mondo dei Serendipity.

Serendipity – solo – video