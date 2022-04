Tornano i Serendipity, band rivelazione dell’indie italiano. Il nuovo singolo è “Bene a metà”

Nuovo singolo per i Serendipity, band tra le rivelazioni dell’indie italiano. Il brano si intitola Bene a metà ed è fuori per Ada Music Italy.

I Serendipity sono Alessandro Scandella, Andrea Angioletti e Lorenzo Giannelli, tre ragazzi di Bergamo che nel 2021 hanno pubblicato in modo totalmente indipendente i brani VBCM e Ti compro l’estate (quest’ultimo è stato per ben 8 mesi all’interno della playlist Indie Italia ed è attualmente in alta rotazione su Radio Zeta) superando 1 milione e mezzo di ascolti e raggiungendo picchi di 100.000 ascoltatori mensili.

A dicembre 2021 è uscito il singolo Meno Male che, a quattro mesi dall’uscita, è ancora nella playlist indie di Spotify.

I Serendipity si conoscono pressoché da sempre ed ognuno di loro, a proprio modo, ha coltivato la passione della musica per anni, finendo per un motivo o per l’altro per lasciarla da qualche parte. Poi un giorno, quando ormai quella passione era sepolta sotto strati così spessi di vita, è ricomparsa. Andrea, Lorenzo e Alessandro ancora lo ricordano: tornavano in macchina da un concerto di Coez e si sono detti “Perché no? Perché non insieme?“.

E pensare che Alessandro nemmeno doveva esserci a quel concerto… Lo vedi? Non può essere un caso dai: Serendipity. Non è solo un nome, è tutta la loro storia e vogliono raccontarla con la malinconica spensieratezza che contraddistingue il loro inedito sound.

Serendipity Bene a metà

Il nuovo brano, scritto dai Serendipity e prodotto da Gianmarco Grande, è una riflessione malinconica, ma a tratti anche ironica e sarcastica, sui momenti di smarrimento e incertezza che caratterizzano le relazioni. Ecco come lo racconta la band…

Quando fuori nulla va per il verso giusto, quando dentro ti senti instabile come se il mondo potesse finire da un giorno all’altro, a prima vista vivi e ti sembra di vivere anche bene. Ma poi quella sensazione di vuoto che ti pervade ti fa dire Bene. “Bene, ma è a metà.

Ti senti come un viaggiatore che non ha destinazione, un essere umano che sopravvive e non vive. Sei continuamente alla ricerca di quel posto in cui poter tornare a stare bene completamente, come lo eri prima. Si dice che l’unico modo per stare bene è trovare il proprio posto nel mondo. Ma come si fa quando il tuo posto felice nel mondo non ha destinazione perché è una persona? Quella stessa persona che ti ha reso felice a metà. Quella stessa persona che hai fatto stare bene a metà e che per questo non è più qua.

Foto di Andrea Sacchetti