SELMI torna con “Luce”: una ballata d’amore fragile e luminosa

Luce testo e significato del nuovo singolo di SELMI.

Tra i semifinalisti della categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2025, il cantautore torna venerdì 9 maggio con una nuova canzone fuori per Asian Fake/Warner Music Italy, per cantare la bellezza fragile di chi è luce anche nel buio.

IL PERCORSO FINORA…

Niccolò Selmi nasce nel 2001 a Lucca e sceglie il suo cognome come nome d’arte. Cresciuto in un ambiente musicale, ha iniziato a comporre per affrontare un momento difficile. Ex cameriere, ha debuttato nel 2022 con Festa (ciao Principessa) e ha pubblicato singoli come Il Re cambia sempre, Scarico e Di noi.

Nel 2023 ha partecipato a X Factor, arrivando ai live nel team di Morgan, presentando poi Doccia Ghiaccia e il suo primo EP, Perderci Nell’Attimo, a marzo 2024.

Dopo altri singoli lanciati a novembre 2024 è stato tra i semifinalisti della categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo con il brano Forse Per Sempre, il primo pubblicato con Asian Fake/Warner Music Italy.

selmi – Luce – significato del brano: un inno alla delicatezza dell’amore

Le gengive rotte, il fiato corto, i pensieri che non si fermano. Ma anche l’amore che arriva all’improvviso, che illumina senza fare rumore: «Se è buio, vieni tu», canta SELMI, rivolgendosi a chi rappresenta un appiglio quando la luna non basta più.

«Luce è un brano che nasce spontaneamente dalla prima sessione fatta con Leonardo Grillotti (aka Wolf), per questo rientra tra i miei brani preferiti in assoluto. L’ho conosciuto mangiando una piadina in giro per Milano e, sarà che siamo entrambi toscani, ma ci siamo trovati subito in sintonia. È una canzone d’amore. Di quell’amore che aiuta a farsi del bene, che fa crescere e capire dove abbiamo sbagliato con noi stessi», racconta l’artista.

Una ballata pop intima e intensa dove pianoforte e chitarra si intrecciano a una voce che cerca riparo nell’amore e nella semplicità delle emozioni vere. Luce è un piccolo atto di resistenza emotiva, da ascoltare nelle cuffiette a tutto volume quando si sente il bisogno di una voce che ci parli con dolcezza e che ci faccia sentire meglio.

SELMI – LUCE – TESTO

In arrivo