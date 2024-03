Dopo X Factor Selmi lancia l’EP “Perderci nell’attimo”

Dopo aver pubblicato nelle scorse settimane i brani “Doccia ghiaccia” e “Come bambini” Selmi, giovane talento scoperto nell’ultima edizione di X Factor, lancia il

Niccolò Selmi nasce nel 2001 a Lucca. Cresciuto in un ambiente musicalmente ricco, fin da piccolo si appassiona alla musica e coltiva il sogno di scrivere e comporre le sue canzoni.

Ex cameriere debutta discograficamente nel 2022 con “Festa (ciao Principessa)” a cui fanno seguito nel 2023 “Il Re cambia sempre“, “Scarico” e “Di noi“.

A settembre dello stesso anno entra a X Factor militando nel team di Morgan.

Il 2024 ha visto il giovane cantautore pubblicare con Asian Fake/ADA Music Italy prima l’inedito presentato nel talent show Sky, “Doccia ghiaccia“, seguito da “Come bambini“. Ora l’artista annuncia con queste parole l’arrivo del suo primo EP:

“Non sempre mi ha aiutato parlare in un mondo in cui tante parole, ormai, non vengono più capite. Poi ho iniziato a pensare che il problema non fossero le parole.”

“Perderci nell’attimo“, questo il titolo del progetto, sarà fuori dal 15 marzo. L’artista lo racconta così:

“Quello che mi spinge a raccontarmi è più una necessità catartica, mi auguro che le persone abbiamo in qualche modo voglia di leggercisi. Queste canzoni sono state scritte a distanza di parecchi mesi l’una dall’altra, io scrivo tanto e per selezionarle ho fatto un po’ un percorso, più simile a un puzzle , una sorta di scala cromatica che si compone a fine EP.”

Questa la tracklist:

Perderci nell’attimo Doccia ghiaccia Sparami Come bambini Consapevole

Ad aprile l’artista si esibirà live in due speciali appuntamenti a Roma e Milano. Di seguito le date in calendario:

7 APRILE 2024 – ROMA – ALCAZAR

11 APRILE 2024 – MILANO – CIRCOLO BIKO

Qui le info per i biglietti dei live prodotti da Palace Agency.

Foto di copertina articolo di Fatima El Hajjaji.