Sanremo Giovani 2024: Selmi ha la ballad d’amore per eccellenza con “Forse per sempre”

Sanremo giovani 2024 Selmi testo e significato di Forse per sempre, il brano con cui l’artista che il pubblico ha conosciuto a X Factor, prova ad arrivare tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO GIOVANI 2024 SELMI FORSE PER SEMPRE

Selmi si affida alla ballad d’amore per eccellenza con sfumature struggenti e un ritornello che apre per raccontare di un amore profondo e complesso, fatto di attrazione e timore.

QUI per ascoltare la canzone.

FORSE PER SEMPRE TESTO

Tu sai come fare male

Come un mal di testa

Quando penso che

Da solo forse ci so stare

Ma allo specchio poi mi guardo male

Poi c’è quel caldo strano

Ho la faccia rossa ma le mani congelate

E guardami gli occhi se piango

Freddi come il ghiaccio

E guardami le labbra se canto

E scaldami con un abbraccio

Che non moriranno mai ste cose

Non ti vedessi prenderei un volo anche domani

E forse non saremmo più gli stessi mentre tutto va veloce il cuore no

Per te, per te

Andrei a coprire il sole con la luna

Guarderei l’orizzonte anche se fa paura

Fa paura, fa paura, fa paura

Per te

Ad occhi chiusi tornerei ancora

In autostrada in macchina a 200 all’ora

Fa paura, fa paura

Forse per sempre

O forse mai

A quando si guardavano le stelle ancora

Dove se c’è rumore è un colpo di pistola

E sento l’aria, sa di plastica

Almeno noi siamo rimasti qua

E centomila volte con le mani chiuse

Ti sentivo forse

Mi inventavo scuse

Per sentirti ancora

E lo farei ancora

Per te, per te

Andrei a coprire il sole con la luna

Guardare l’orizzonte anche se fa paura

Fa paura, fa paura, fa paura

Per te

Ad occhi chiusi tornerei ancora

In autostrada in macchina a 200 all’ora

Fa paura, fa paura

Persi dentro milioni di cose

Siamo la luce che ci porterà a casa di notte

Un filo che ritroveremo come tante volte

Cresciuti tra le mura di una stanza enorme

Per te, per te

Andrei a coprire il sole con la luna

Guardare l’orizzonte anche se fa paura

Fa paura, fa paura, fa paura

Per te

Ad occhi chiusi tornerei ancora

In autostrada in macchina a 200 all’ora

Fa paura, fa paura

Forse per sempre