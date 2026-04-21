Star, questo il probabile titolo del nuovo singolo di Sarah Toscano, è pronto a sparigliare le carte in vista dell’estate.

L’artista, attualmente reduce dal successo del suo primo film Non abbiam bisogno di parole, ha pubblicato su TikTok uno spoiler audio che segna un netto cambio di rotta. Il brano (il cui titolo Star non è ancora stato confermato ufficialmente ) mostra un’attitudine sfacciata e sonorità urban-pop che si allontanano dai territori più rassicuranti esplorati di recente.

Il momento d’oro di Sarah Toscano passa anche e soprattutto dai numeri. Atlantide, il brano inserito nella colonna sonora della pellicola, viaggia spedito verso i 2 milioni di stream su Spotify. Un risultato accolto positivamente dalla critica che ha spinto Atlantic Records / Warner Music Italy a una mossa strategica: inserire il pezzo nella tracklist della versione digitale del disco d’esordio Met gala, uscito a ottobre 2025.

L’obiettivo è chiaro. Avvicinarsi alla certificazione disco d’oro per l’album sfruttando la spinta di Netflix.

Sarah Toscano cambia ancora le carte in tavola con “Star”

La vera incognita ora è la reazione del pubblico. Dopo aver conquistato consensi con una ballad pop classica e melodica come Atlantide, l’artista sembra avere il terrore di rimanere incastrata nel cliché della cantante da classifica tradizionale. L’audio pubblicato sui social svela un pezzo ritmato, dal sapore reggaeton e dembow, accompagnato dalla frase ricorrente “Dice che dovrei fare meno la star”.

Una direzione musicale e di immagine che punta dritta verso il modello di una “giovane Elodie“. Sarah Toscano sceglie di non sedersi sui risultati del film e spinge sull’acceleratore dell’urban ballabile per aggredire i mesi estivi. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata, ma la macchina promozionale si è messa in moto.

Qui il video dell’anteprima di Star di Sarah Toscano.