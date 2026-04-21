21 Aprile 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
21 Aprile 2026

Sarah Toscano svela lo spoiler del nuovo singolo estivo: in arrivo “Star”

L'artista pubblica un frammento del prossimo brano. Un cambio di rotta dopo i 2 milioni di stream di Atlantide

News di All Music Italia
Sarah Toscano in posa con un trench beige e fermagli a forma di stella tra i capelli
Condividi su:

Star, questo il probabile titolo del nuovo singolo di Sarah Toscano, è pronto a sparigliare le carte in vista dell’estate.

L’artista, attualmente reduce dal successo del suo primo film Non abbiam bisogno di parole, ha pubblicato su TikTok uno spoiler audio che segna un netto cambio di rotta. Il brano (il cui titolo Star non è ancora stato confermato ufficialmente ) mostra un’attitudine sfacciata e sonorità urban-pop che si allontanano dai territori più rassicuranti esplorati di recente.

Il momento d’oro di Sarah Toscano passa anche e soprattutto dai numeri. Atlantide, il brano inserito nella colonna sonora della pellicola, viaggia spedito verso i 2 milioni di stream su Spotify. Un risultato accolto positivamente dalla critica che ha spinto Atlantic Records / Warner Music Italy a una mossa strategica: inserire il pezzo nella tracklist della versione digitale del disco d’esordio Met gala, uscito a ottobre 2025.

L’obiettivo è chiaro. Avvicinarsi alla certificazione disco d’oro per l’album sfruttando la spinta di Netflix.

Sarah Toscano cambia ancora le carte in tavola con “Star”

La vera incognita ora è la reazione del pubblico. Dopo aver conquistato consensi con una ballad pop classica e melodica come Atlantide, l’artista sembra avere il terrore di rimanere incastrata nel cliché della cantante da classifica tradizionale. L’audio pubblicato sui social svela un pezzo ritmato, dal sapore reggaeton e dembow, accompagnato dalla frase ricorrente “Dice che dovrei fare meno la star”.

Una direzione musicale e di immagine che punta dritta verso il modello di una “giovane Elodie“. Sarah Toscano sceglie di non sedersi sui risultati del film e spinge sull’acceleratore dell’urban ballabile per aggredire i mesi estivi. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata, ma la macchina promozionale si è messa in moto.

Qui il video dell’anteprima di Star di Sarah Toscano.

All Music Italia

Articoli più letti

I dodici artisti in gara nella quinta puntata di Canzonissima 2026 su Rai 1 1

Canzonissima 2026, quinta puntata: le pagelle. Cocciante da 9,5, Moro da 8,5. Il programma da 4,5
Gli allievi a rischio eliminazione nella quinta puntata del Serale di Amici 2026 2

Serale Amici 2026, quinta puntata: Kiara è l'eliminata del 18 aprile
Vasco Rossi, autore di "Un senso", il brano vincitore della quinta puntata di Canzonissima 2026 3

Canzonissima 2026, quinta puntata: vince "Un senso" di Vasco Rossi con Leo Gassmann
chi sostituisce Lauro X Factor 2026 giudici 4

Chi prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor 2026?
Achille Lauro - Comuni immortali, la copertina del disco con il volto dell'artista coperto da farfalle 5

Perché Achille Lauro ha scritto "Comuni Immortali": la storia di un amore impossibile
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 6

BLANCO riparte dai palazzetti: via al tour 2026, tra hit e nuovi brani di MA’
Le pagelle dei cantanti della quinta puntata del Serale di Amici 2026 del 18 aprile 7

Serale Amici 2026, le pagelle della quinta puntata: Elena sempre più a fuoco, Lorenzo sottotono
Tommaso Paradiso durante il tour 2026 con la scaletta del concerto 8

Tommaso Paradiso a Roma svela la scaletta del tour 2026 tra ritorni e sorprese
Madame – Disincanto copertina nuovo album in uscita nel 2026 9

Madame ha preso una posizione e se l'industria non ne parla abbiamo un problema. La recensione di "Disincanto"
Litfiba 17 Re testo e significato cover singolo 10

Litfiba, dopo 40 anni esce il nuovo singolo 17 Re: il brano mai pubblicato

Cerca su A.M.I.