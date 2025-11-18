Santoianni presenta “SUONATUTTOUGUALE”: un tour nelle università in attesa dell’album “SUONATUTTOMALE”

In attesa dell’uscita di SUONATUTTOMALE, il nuovo album già disponibile in pre-order fisico, Santoianni sceglie una strada che rispecchia perfettamente il carattere del progetto: niente showcase, niente promozioni tradizionali, ma un percorso costruito intorno al dialogo. Nasce così SUONATUTTOUGUALE, un tour di incontri nelle università italiane che porta le canzoni – e le domande che le attraversano – direttamente dentro i luoghi della formazione.

santoianni: Un tour che non “promuove”, ma apre conversazioni

“Quando studiavo, una professoressa mi disse: ‘Si vede che non hai studiato, ma lo hai fatto molto bene.’ Paradossale, ma è stata una delle lezioni più importanti: possiamo arrivare alla stessa meta percorrendo strade diverse, imperfette, nostre“, racconta Santoianni. È da questa idea che nasce il format: un modo per presentare il nuovo disco senza filtri, costruendo un ponte diretto con gli studenti che si preparano a lavorare nella musica e nella comunicazione.

Il progetto arriva dopo l’uscita degli ultimi singoli REEL e 11.09 e anticipa l’album SUONATUTTOMALE, in uscita per Kobayashi Edizioni Musicali e distribuito da Triggger / ADA Music Italy.

Nel disco nove canzoni, nate dalla consueta collaborazione con Luca Lanza e Molla, prodotte da Ale Bavo, che raccontano il mondo con lo sguardo schietto di Santoianni: tra ironia e verità cruda, senza filtri, ma con la capacità rara di trovare poesia anche dove sembra esserci solo ombra.

Lato A

11.09 Reel Solo musica italiana suonatuttomale Bring! Il soffitto Fatto a pezzi Futur* U.S.A.

Università come laboratori vivi, non come scenografie

Ogni incontro del tour SUONATUTTOUGUALE prevede un talk tematico con gli studenti e un breve set acustico. L’obiettivo è creare spazi di confronto reale: non semplici presentazioni promozionali, ma conversazioni sul modo in cui si costruiscono progetti musicali indipendenti, tra storytelling, identità artistica e una comunicazione che non cerca scorciatoie.

In questo formato, le università diventano un terreno fertile: non aule “da riempire”, ma luoghi in cui emergono dubbi, visioni, criticità e idee nuove. È qui che Santoianni vuole far crescere il dialogo, portando le sue canzoni dove si formano le sensibilità professionali delle nuove generazioni.

sANTOIANNI, Una lezione di indipendenza: musica come relazione

L’iniziativa è un’occasione duplice. Per gli studenti, significa confrontarsi con un artista che sta costruendo un percorso coerente e non convenzionale dentro la discografia contemporanea. Per l’autore, è un modo di incontrare un pubblico nuovo senza intermediazioni: ogni tappa diventa una piccola comunità temporanea in cui si scambiano domande, prospettive e fragilità che attraversano il disco in arrivo.

Santoianni sarà inoltre protagonista dell’evento di All Music Italia alla Milano Music Week. Il 23 novembre alle ore 18 con Neno racconterà l’essere cantautori al giorno d’oggi in un talk, alternato da momento musicali, moderato da Alvise Salerno. Qui per i dettagli.

A seguire le date del tour Suonatuttouguale.

Date del tour “SUONATUTTOUGUALE”

Di seguito l’elenco completo degli appuntamenti annunciati:

25 novembre 2025 – Università di Firenze (Polo di Prato)

02 dicembre 2025 – Università di Parma

16 gennaio 2026 – SAE Institute Milano

18 febbraio 2026 – Creative Hub Bologna

05 marzo 2026 – Università Statale di Milano

12 marzo 2026 – Università di Pavia (Polo di Cremona)