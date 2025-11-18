18 Novembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
18 Novembre 2025

Santoianni presenta “SUONATUTTOUGUALE”: un tour nelle università in attesa dell’album “SUONATUTTOMALE”

Un percorso di incontri tra musica, formazione e nuovi modi di raccontare un disco

News di All Music Italia
Santoianni SUONATUTTOUGUALE tour nelle università
Condividi su:

In attesa dell’uscita di SUONATUTTOMALE, il nuovo album già disponibile in pre-order fisico, Santoianni sceglie una strada che rispecchia perfettamente il carattere del progetto: niente showcase, niente promozioni tradizionali, ma un percorso costruito intorno al dialogo. Nasce così SUONATUTTOUGUALE, un tour di incontri nelle università italiane che porta le canzoni – e le domande che le attraversano – direttamente dentro i luoghi della formazione.

santoianni: Un tour che non “promuove”, ma apre conversazioni

Quando studiavo, una professoressa mi disse: ‘Si vede che non hai studiato, ma lo hai fatto molto bene.’ Paradossale, ma è stata una delle lezioni più importanti: possiamo arrivare alla stessa meta percorrendo strade diverse, imperfette, nostre“, racconta Santoianni. È da questa idea che nasce il format: un modo per presentare il nuovo disco senza filtri, costruendo un ponte diretto con gli studenti che si preparano a lavorare nella musica e nella comunicazione.

Il progetto arriva dopo l’uscita degli ultimi singoli REEL e 11.09  e anticipa l’album SUONATUTTOMALE, in uscita per Kobayashi Edizioni Musicali e distribuito da Triggger / ADA Music Italy.

Nel disco nove canzoni, nate dalla consueta collaborazione con Luca Lanza e Molla, prodotte da Ale Bavo, che raccontano il mondo con lo sguardo schietto di Santoianni: tra ironia e verità cruda, senza filtri, ma con la capacità rara di trovare poesia anche dove sembra esserci solo ombra.

Lato A

  1. 11.09
  2. Reel
  3. Solo musica italiana
  4. suonatuttomale
  5. Bring!
  6. Il soffitto
  7. Fatto a pezzi
  8. Futur*
  9. U.S.A.

Università come laboratori vivi, non come scenografie

Ogni incontro del tour SUONATUTTOUGUALE prevede un talk tematico con gli studenti e un breve set acustico. L’obiettivo è creare spazi di confronto reale: non semplici presentazioni promozionali, ma conversazioni sul modo in cui si costruiscono progetti musicali indipendenti, tra storytelling, identità artistica e una comunicazione che non cerca scorciatoie.

In questo formato, le università diventano un terreno fertile: non aule “da riempire”, ma luoghi in cui emergono dubbi, visioni, criticità e idee nuove. È qui che Santoianni vuole far crescere il dialogo, portando le sue canzoni dove si formano le sensibilità professionali delle nuove generazioni.

sANTOIANNI, Una lezione di indipendenza: musica come relazione

L’iniziativa è un’occasione duplice. Per gli studenti, significa confrontarsi con un artista che sta costruendo un percorso coerente e non convenzionale dentro la discografia contemporanea. Per l’autore, è un modo di incontrare un pubblico nuovo senza intermediazioni: ogni tappa diventa una piccola comunità temporanea in cui si scambiano domande, prospettive e fragilità che attraversano il disco in arrivo.

Santoianni sarà inoltre protagonista dell’evento di All Music Italia alla Milano Music Week. Il 23 novembre alle ore 18 con Neno racconterà l’essere cantautori al giorno d’oggi in un talk, alternato da momento musicali, moderato da Alvise Salerno. Qui per i dettagli.

A seguire le date del tour Suonatuttouguale.

Date del tour “SUONATUTTOUGUALE”

Di seguito l’elenco completo degli appuntamenti annunciati:

  • 25 novembre 2025 – Università di Firenze (Polo di Prato)
  • 02 dicembre 2025 – Università di Parma
  • 16 gennaio 2026 – SAE Institute Milano
  • 18 febbraio 2026 – Creative Hub Bologna
  • 05 marzo 2026 – Università Statale di Milano
  • 12 marzo 2026 – Università di Pavia (Polo di Cremona)
Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram. Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 25 pagelle ottava puntata 16 novembre 1

Amici 2025, le pagelle dell'ottava puntata: la rabbia di Flavia e l'emozione di Riccardo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Carlo Conti mostra il cartello del countdown per Sanremo 2026 sui social 3

Carlo Conti annuncia: "Mancano 100 giorni a Sanremo e ancora non ho scelto una canzone..."
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Michelle abbandona Amici 25 5

Amici 25, Michelle abbandona la scuola: "Non mi sento pronta". E la Cuccarini propone...
Tommaso Paradiso Forse, testo e significato del nuovo singolo da Casa Paradiso 6

“Forse”: Tommaso Paradiso racconta il dubbio e la fragilità nel nuovo singolo
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 7

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
New Music Friday 21 novembre: tutti i singoli italiani in uscita 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 21 novembre 2025
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 16 novembre con giudici Ermal Meta e Alessandro Cattelan 9

Amici 2025: le anticipazioni del 16 novembre con giudici Ermal Metal e Alessandro Cattelan
Tony Maiello ospite da Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera” 10

Tony Maiello: "Scrivere per Jovanotti sarebbe un sogno". E conferma: "Ho mandato un brano a Carlo Conti per Sanremo"

Cerca su A.M.I.