Santoianni in “Arci” racconta la difficoltà nel sentirsi adeguati, tra apatia e omologazione, dei giovani

Santoianni Arci testo e significato del nuovo singolo del cantautore milanese, terzo passo di avvicinamento al nuovo progetto discografico.

Fuori dal 12 maggio per PioggiaRossaDischi con distribuzione ADA Music Italy, Arci, nuovo singolo di Santoianni. Il brano è il terzo singolo lanciato nel 2023 dopo Calpestare e Laureanda. L’artista ha recentemente firmato due brani nel nuovo disco di Ron tra cui il singolo attualmente in rotazione radiofonica, Questo vento feat. Leo Gassmann.

SANTOIANNI ARCI Significato del brano

Il brano è stato scritto da Santoianni, con la collaborazione di Tommaso Alfano, prodotto da Molla e mixato e masterizzato da Domenico Vigliotti per il Sonic Temple Studio di Parma.

Ecco come lo racconta l’artista:

“Per chi mi ha seguito in alcune delle occasioni live di questi primi mesi del 2023 ARCI è un brano che già esiste, che abbiamo cantato come chiusura dei live e che chiedeva a gran voce di essere pubblicato. Una canzone che racconta quanto sia complesso e difficile sentirsi adeguati, che parla di apatia e omologazione. Credo abbia una bella forza generazionale nel descrivere in modo diretto e semplice la difficoltà di noi giovani ad essere coinvolti da ciò che ci circonda. Perché anche quando sembra che per noi vada tutto bene e tutto ci passi inosservato a fianco, in realtà è solo una finzione.“

Arci sarà il terzo brano contenuto nell’album MAIN ARTIST, un progetto molto particolare in uscita nel corso del 2023 che Santoianni ha raccontato al nostro Fabio Fiume in questa video intervista.

“Insieme a PioggiaRossaDischi abbiamo costruito il progetto MAIN ARTIST, che a breve vedrà la sua pubblicazione. C’è dietro un’idea e una serie di canzoni alla quale io e Molla stiamo lavorando ormai da mesi. La sfida è quella di mettere sempre al centro i brani e le storie continuando a fare il mestiere del cantautore anche attraverso le dinamiche della musica di oggi. Sono sempre più convinto che sia l’inizio di un nuovo periodo e che la gente oggi più che mai abbia voglia di tornare alle belle canzoni e alla musica vera, suonata, fatta di vita e concretezza.“

Proprio per questo motivo l’album MAIN ARTIST apparirà presto sulle piattaforme digitali ma la tracklist sarà in continua evoluzione nel corso dell’anno andando a formare un disco di cui al momento nessuno conosce il numero di tracce in esso contenute, forse nemmeno Santoianni stesso.

Sarà possibile ascoltare live Santoianni in queste date in aggiornamento:

13 maggio El Tablao – Matera

14 maggio Caffè Letterario La Cittadella – Piombino

21 maggio Spaghetti unplugged @Apollo – Milano

27 maggio Trinità Live Club – Genova (Opening Giorgio Canali)

Santoianni Arci testo e audio

PER OGNI INDIVIDUO CHE FINGE QUALCUNO POI CI CREDE

PER OGNI NEGOZIO CHE SVENDE C’E’ SEMPRE UN ACQUIRENTE

HO FATTO LA TESSERA ARCI

PER CONOSCERE GENTE

PER TOGLIERMI FINALMENTE

L’ASPETTO ESIGENTE

VOI ANCORA CHE USCITE MARCI

E IO SOBRIO COME SEMPRE

PERCHÈ ANCHE QUANDO MI RIPETO

CHE VA TUTTO BENE

E CHE SONO SERENO

INVECE MENTO

INVECE MENTO

DOV’È LA SOLUZIONE

A TUTTI QUANTI I MIEI PROBLEMI

LA FINE DELL’INVERNO

DI QUESTO SBATTIMENTO

NON HO NEANCHE SLANCIO

PER USCIRE PER LA STRADA

PER FARE DELLE STORIE

QUESTO FINE SETTIMANA

UN ALTRO FALLIMENTO

AL BAR DEL CIRCOLO SOCIALE

STA PER COMINCIARE

STA PER COMINCIARE

PER OGNI CORSA CONTRO IL TEMPO

C’È CHI RESTE FERMO

PER QUANTO SIA BELLISSIMO

RESTARE A GUARDARE LE STELLE

SONO COSÌ LONTANE

DA FARMI STARE MALE

PERCHÈ ANCHE QUANDO MI RIPETO

CHE VA TUTTO BENE

E CHE SONO SERENO

INVECE MENTO

INVECE MENTO

DOV’È LA SOLUZIONE

A TUTTI QUANTI I MIEI PROBLEMI

LA FINE DELL’INVERNO

DI QUESTO SBATTIMENTO

NON HO NEANCHE SLANCIO

PER USCIRE PER LA STRADA

PER FARE DELLE STORIE

QUESTO FINE SETTIMANA

UN ALTRO FALLIMENTO

AL BAR DEL CIRCOLO SOCIALE

STA PER COMINCIARE

STA PER COMINCIARE

PERCHÈ ANCHE QUANDO MI RIPETO

CHE VA TUTTO BENE

CHE VA TUTTO BENE

CHE VA TUTTO BENE

INVECE MENTO

INVECE MENTO

PERCHÈ ANCHE QUANDO MI RIPETO

CHE VA TUTTO BENE

CHE VA TUTTO BENE

INVECE MENTO

INVECE MENTO