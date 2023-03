Videointervista a Ron: un viaggio in 50 anni di musica incontri, da Dalla ad Antonacci. Fuori da oggi il singolo “Questo vento”

Videointervista a Ron a cura di Fabio Fiume.

Non capita spesso d’incontrare artisti con una simil carriera, come quella di Ron e riscontrare come abbiano sempre una grandissima voglia di raccontarsi, di fare, di muoversi.

Ho trovato tutto questo in Ron, artista che avevo avuto modo di conoscere telefonicamente grazie ad un’ospitata nel mio programma radio/tv, ma che mai avevo intervistato in questo modo, chiacchierando amabilmente di quanto accaduto in oltre 5 decadi di musica.

E non si è certo risparmiato, permettendomi di curiosare, e spero anche a voi, attraverso le mie domande, su moltissimi snodi della sua carriera, anche con una fortissima sicurezza di riconoscere quelli meno fortunati e non cercando di rimarcare solo i grandi successi.

Dall’esordio a Sanremo con Nada, che era quella famosa, nonostante avesse la sua stessa età all’incontro fortunato con Lucio Dalla, che in qualche modo gli ha se non cambiato, indirizzato la vita, fosse solo perché è sua l’idea del nome d’arte sposato nel 1979. Passando per i vari Festival, quelli riusciti come quello vincente assieme a Tosca, che in realtà non era la prima scelta, l’idea iniziale, ma si è sicuro rivelata quella più giusta e quelli meno, come quando nel 1988 non fu capito e finì terz’ultimo.

Non lo capì nemmeno io allora, solo che posso giocare la carta dei miei 12 anni all’epoca. e diciamo che un dodicenne sente altre cose.

Dagli incontri importanti come quella telefonata di Pino Daniele che non poteva che essere un si di risposta ai giovani e giovanissimi a cui presta le orecchie e su cui prova ad accendere i riflettori, come Santoianni, o Mattia Del Forno de’ La Scelta.

Tra l’altro proprio oggi, venerdì 31 marzo viene lanciato un nuovo singolo dall’album Sono un figlio. Si tratta di Questo vento feat. Leo Gassmann, canzone che i due hanno cantato insieme a Roma il 30 marzo.

Ron ha voluto collaborare con Leo per questa canzone che parla di un padre e un figlio, di due generazioni distanti ma con la voglia di stare insieme e di imparare l’uno dall’altro, con la convinzione che, insieme, si potrà disegnare un mondo diverso.

“Questo Vento parla del rapporto tra generazioni, che sono convinto debba essere più uno scambio che un discorso a senso unico. È una richiesta di aiuto reciproco nel tentativo di cambiare un mondo ormai impoverito dei veri valori.

Ho conosciuto Leo due anni fa. Mi ha colpito il suo lavoro, il suo modo di tirare fuori le cose che ha dentro, la sua disponibilità e il suo talento, allora gli ho proposto questa canzone, non solo di cantarla insieme a me, ma anche di scrivere lui stesso la parte di testo e di musica che avrebbe cantato. È stato un esperimento vero, sincero, condividere un momento importante dentro e fuori dal tempo”.

Il testo del brano è firmato da Santoianni, Ron ha composto la musica insieme a Leo, che, a sua volta, ha scritto anche la sua parte di “cantato”.

Insomma, se ne volete sapere di più sulla carriera di Ron ma anche sull’ultimo album, ho provato a raccontarvelo io, anzi si è raccontato lui per noi.

https://youtu.be/HhADzehLRwY