Ron: guida all’ascolto del nuovo album, Sono un figlio, brano per brano

È fuori dal 30 settembre Sono un figlio, il nuovo album di Ron. Il disco, prodotto dal cantautore con Maurizio Parafioriti, lo vede cimentarsi con la scrittura di diversi autori della scena musicale italiana.

Gli arrangiamenti delle canzoni sono a cura di Ron, Roberto Gallinelli, Maurizio Parafioriti, Nicola Costa, Fabio Coppini e Simone Bertolotti. Registrazione e Missaggio a cura di Maurizio Parafioriti presso l’Angelo Studio di Garlasco (PV), ad eccezione dei brani La stessa persona e Melodramma pop realizzati presso l’Artv Mediaroom di Magenta (MI).

I brani Abitante di un corpo celeste, I gatti, Più di quanto ti ho amato e Questo vento sono stati registrati insieme a Luca Vittori. Masterizzazione di Pietro Caramelli presso l’Energy Mastering di Milano. Design e illustrazione copertina di dinobuffagni.com, foto di Livio Bourbon.

Il progetto grafico è di Daniela Boccadoro.

