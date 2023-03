Per il videoclip del nuovo singolo, “Laureanda”, Santoianni mette alla prova un’intelligenza artificiale

Santoianni Laureanda testo e significato del nuovo singolo del cantautore, secondo estratto dall’album in uscita nella primavera 2023.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 10 Marzo. In contemporanea è fuori anche il videoclip che Santoianni ha realizzato in autonomia provando a mettere alla prova un’intelligenza artificiale, strumento di cui si sta parlando molto negli ultimi tempi. Il cantautore ha fornito una foto e una frase per descrivere la storia e l’AI ha dato vita al videoclip.

Santoianni Laureanda significato del brano

Scritto da Santoianni e prodotto da Molla in collaborazione con l’artista, Laureanda è stato e mixato e masterizzato da Domenico Vigliotti per il Sonic Temple Studio di Parma. Ecco come la racconta Santoianni:

“LAUREANDA è una canzone che per molti mesi è girata nelle playlist riservate mie e dei miei colleghi di viaggio. Un brano speciale che ha dentro un mondo sonoro e cantautorale dal gusto un pò retrò che racconta il folle innamoramento di un ragazzo per una Laureanda ambiziosa e sfuggente. Una storia d’amore fatta di minuti contati.

Mi capita spesso di fermarmi ad osservare le storie degli altri, e questa forse è la prima volta che riesco a trasformare la vita di qualcun altro in una mia canzone. Quando ho scritto questa canzone ho percepito subito avesse qualcosa di speciale e infatti insieme a Molla abbiamo cercato il più possibile di lasciarla fedele a quella prima versione istintiva chitarra e voce.”

Laureanda arriva a pochi mesi dalla pubblicazione del brano Calpestare e andrà insieme a quest’ultima a far parte della tracklist del suo prossimo Album, in fase di ultimazione.

“Sto lavorando a un progetto ambizioso, che cerca di mettere insieme il nuovo modo di fruire la musica ai tempi dello strapotere dello streaming con la mia necessità di rinchiudere sempre tutte le mie canzoni in un concept e in un messaggio più ampio e più strutturato. Nonostante tutto sono ancora convinto che ci sia voglia negli ascoltatori di non avere solo istantanee ma anche una storia da capire e apprezzare nel suo complesso.”

Santoianni Laureanda testo

Domani è un altro giorno

Ci vediamo

È colpa del destino

Non siamo noi che decidiamo

Ma se io da un momento all’altro

Mi innamorassi di punto in bianco

Consapevolmente

Perché oramai mi sento

Che è arrivato il mio momento

E tu continui a leggere poemi

A studiare libri interi

E a rimandare i miei pensieri

Mi hai dato appuntamento

Alle sette meno dieci

Ma ho ancora tutto un pezzo della tua anima da fare a piedi

Per avere indicazioni devo provare ad orientarmi nelle tue emozioni

E nel calendario delle tue lezioni

Mi hai dato appuntamento

Ma ho ancora del ritardo

Io mi sono mezzo perso

Tra i lineamenti della tua espressione

Mentre mi racconti del tuo esame

E dell’Europa veramente unita da ricostruire

Avete tutti ragione

È vero È stato un mio errore

Non ho studiato abbastanza

La parte in cui si spiegava l’amore

Fra 24 ore

La fine della sessione

E finalmente da soli io e te

La nostra storia d’amore

Mi hai dato appuntamento

Alle sette meno dieci

Ma ho ancora tutto un pezzo della tua anima da fare a piedi

Per avere indicazioni devo provare ad orientarmi nelle tue emozioni

E nel calendario delle tue lezioni

Mi hai dato appuntamento

Ma ho ancora del ritardo

Io mi sono mezzo perso

Tra i lineamenti della tua espressione

Mentre mi racconti del tuo esame

E dell’Europa veramente unita

da ricostruire

Da ricostruire

Da ricostruire