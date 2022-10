Sanremo Giovani 2022: ancora prima dell’annuncio dei convocati alle audizioni live girano i primi, insistenti, rumors

Sanremo Giovani 2022. Non c’è due senza tre si dice anche se, in questo caso, speriamo che questo famoso detto si sbagli.

Come ogni anno tornano a circolare i rumors attorno al cast del Festival di Sanremo (noi ne abbiamo scritto qui), tutto nella norma insomma. Tra i rumors che girano insistentemente tra gli addetti ai lavori però ce ne è anche uno sui giovani da cui verrano scelti tre artisti che, come Yuman, Tananai e Matteo Romano, entreranno nella categoria unica del Festival edizione 2023.

Il 19 ottobre scorso si è chiuso (con due giorni di proroga voluti, pare, dal direttore artistico Amadeus per ovviare ad alcune segnalazioni di problemi tecnici del sito per un paio di giorni), il termine per iscriversi a Sanremo Giovani che quest’anno è partito con grande anticipo a maggio scorso.

Ad oggi non sono stati diffusi dati di nessun tipo. Non si conosce il numero di artisti iscritti da parte delle etichetta discografiche (si parla però circa un migliaio) e quali essi siano ma non è neanche stato svelato chi, oltre ad Amadeus e Massimo Martelli, farà parte della Commissione Rai per Sanremo Giovani 2022.

Negli scorsi tre anni ad affiancare i nomi di cui sopra c’era Claudio Fasulo, oggi fuori dal progetto Sanremo, Gianmarco Mazzi (che non sappiamo quest’anno potrà partecipare in quanto è stato un candidato politico a Padova fino a poche settimane fa) e il Maestro Leonardo De Amicis.

La squadra rimarrà la stessa? Di sicuro lo sapremo a breve visto che, nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare una comunicazione con l’elenco dei candidati, minimo 30 dice il regolamento (lo scorso anno erano stati 46), che potranno sostenere un’audizione dal vivo a Roma davanti alla commissione.

Tra loro verrano scelti quindi 8 artisti che, unitamente a 4 selezioni da Area Sanremo, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che quest’anno vedrà come direttore artistico lo stesso Amadeus.

Da qui i 12 artisti che si scontreranno a dicembre in prima serata su Rai1 a Sanremo Giovani 2022 per conquistare tre posti nella categoria unica del Festival di Sanremo 2023.

Mancano quindi poco meno di due mesi a quella serata ma, nonostante ad oggi non siano stati resi pubblici i nomi degli iscritti, dei rumors iniziano a girare in maniera insistente nel circuito discografico. E non è la prima volta. Anche se mai sino ad oggi era successo ancora prima di conoscere gli artisti che si esibiranno alle audizioni dal vivo.

E così come spiegato lo scorso anno, sui cellulari degli addetti ai lavori in questi giorni, si iniziano a visualizzare con messaggi Whatsapp e Telegram, i nomi di due dei tre giovani artisti che “potrebbero” (per quel che ci riguarda il condizionale è sempre d’obbligo in questi casi) arrivare sul palco del Festival di Sanremo.

Ovviamente si tratta di rumors e come tali, non siamo ingenui, potrebbero essere stati messi in giro appositamente per poi spargersi a macchia d’olio. Non possiamo però non considerare che questi rumors in alcuni casi, per esempio nel Festival del 2015 di Carlo Conti, hanno trovato corrispondenza con la realtà. L’ultimo volta proprio lo scorso anno…

A dicembre del 2021 infatti, una settimana prima della finale di Sanremo Giovani, siamo venuti a conoscenza da più fonti, tutte diverse e spesso non collegate tra loro, nomi operativi in tutti i campi del mondo della musica, che i due probabili prescelti per accedere al Festival di Sanremo sarebbero stati Yuman e Tananai.

E andò proprio così anche in realtà in nomi divennero poi tre in quanto Amadeus, con un colpo il giorno prima della manifestazione, decise di aumentare il numero di giovani che passavano nella categoria “Big” a tre.

E così a Tananai e Yuman si aggiunse Matteo Romano.

All Music Italia, come ormai fa da otto anni, riportò questi rumors insistenti sottolineando che il contenuto dell’articolo non aveva nessuna fonte ufficiale ma semplicemente riportava voci insistenti.

Quest’anno, un po’ in anticipo come dicevamo visto che ancora non conosciamo i nomi degli artisti che saranno convocati alle audizioni per Sanremo Giovani 2022, i rumors sono tornati, insistenti come sempre.

E allora andiamo a scoprirli cliccando in basso su continua.