Sanremo 2023 seconda serata: la classifica provvisoria generale vede al primo posto Marco Mengoni

Sanremo 2023 seconda serata

La seconda serata si apre con Amadeus e Gianni Morandi fa il suo ingresso con la scopa sulla scia della polemica di ieri sera e poi intona Grazie dei fiori, canzone vincitrice della prima edizione del Festival nel 1951.

Amadeus spiega il regolamento della serata e Gianni Morandi presenta il primo cantante in gara Will con Stupido a cui seguono i Modà con Lasciami.

I primi ospiti della serata sono Francesco Arca e Mario Di Leva che presentano la nuova fiction di Rai1 Resta con me.

Dopo un blocco pubblicitario Amadeus presenta la co-conduttrrice di serata Francesca Fagnani che annuncia il terzo Big in gara Sethu con Cause perse.

sanremo 2023 – Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano

E’ il momento di Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano, per la prima volta sullo stesso palco.

Morandi canta In ginocchio da te, Ranieri canta Vent’anni, Al Bano canta Nel sole e parte la prima standing ovation della serata.

A seguire cantano Andavo a cento all’ora, Se bruciasse la città, Mattino, Rose rosse, Scende la pioggia e Felicità.

A centro palco Ranieri canta Perdere l’amore. Morandi Uno su mille e Al Bano E’ la mia vita.

In onore di Umberto Bindi cantano Il nostro concerto.

sanremo 2023 seconda serata – riprende la gara

Francesca Fagnani presenta gli Articolo 31 con Un bel viaggio a cui segue Lazza con Cenere e Giorgia con Parole dette male.

Sul palco l’attivista italo-iraniana Pegah Moshir Pour e Drusilla Foer.

Gianni Morandi presenta dal Suzuki Stage di Piazza Colombo Francesco Renga che canta La tua bellezza e Nek Fatti avanti amore.

Continua la gara con Colapesce e Dimartino con Splash.

E’ il momento degli ospiti internazionali Black Eyed Peas che cantano un medley Mamacita, Don’t you worry e I gotta feeling e presentano il nuovo singolo Simply the best.

Riprende la gara con Shari ed il brano Egoista, segue Francesca Fagnani che legge lettera dei ragazzi del carcere minorile di Nisida.

In collegamento dalla Costa Smeralda Fedez canta un Freestyle e Problemi con tutti.

Madame canta Il bene nel male, segue Levante con Vivo e dopo il TG 60” ed un collegamento con Fiorello è il momento di Tananai con Tango a cui segue Rosa Chemical con Made in Italy e LDA con Se poi domani, Paola e Chiara chiudono la gara con Furore.

Amadeus “avvisa i moralisti di cambiare canale” e arriva il comico Angelo Duro.

Francesca Fagnani chiede tre sgabelli ed intervista Gianni Morandi ed Amadeus.

sanremo 2023 seconda serata – la classifica

1. Colapesce Dimartino

2. Madame

3. Tananai

4. Lazza

5. Giorgia

6. Rosa Chemical

7. Paola e Chiara

8. Levante

9. Articolo 31

10. Modà

11. LDA

12. Will

13. Shari

14. Sethu

sanremo 2023 – Classifica Generale dopo le prime due serate

1. Marco Mengoni

2. Colapesce Dimartino

3. Madame

4. Tananai

5. Elodie

6. Coma_Cose

7. Lazza

8. Giorgia

9. Rosa Chemical

10. Ultimo

11. Leo Gassmann

12. Mara Sattei

13. Colla Zio

14. Paola e Chiara

15. Cugini di Campagna

16. Levante

17. Mr. Rain

18. Articolo 31

19. Gianluca Grignani

20. Ariete

21. Modà

22. gIANMARIA

23. Olly

24. LDA

25. Will

26. Anna Oxa

27. Shari

28. Sethu