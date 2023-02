Fedez il testo del freestyle shock a Sanremo 2023... strappa la foto del viceministro e si commuove per Gianluca Vialli

Sanremo 2023 Fedez freestyle testo e gesti simbolici per l’esibizione del rapper sulla nave Costa Crociera andata in onda su Rai 1 al Festival.

Prima di cantare la sua hit Problemi con tutti (Giuda), Fedez ha presentato un freestyle senza nome prodotto da Salmo con cui ha recentemente collaborato anche per il singolo Viola.

Federico lo aveva annunciato giorni fa: “Posso solo dirvi che è tosto”. E non scherzava per nulla.

Innanzitutto il rapper ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami. Il motivo? Nel 2005 l’uomo, oggi ministro del Governo Meloni (per le infrastrutture e le mobilità sostenibili), durante una festa aveva una camicia nera con svastica, ovvero indossava una sorta di uniforme nazista.

Capirete che strappare una foto di un Vice ministro dell’attuale governo sulla Tv di Stato è un gesto di un certo peso.

Anche per questo motivo Fedez ha voluto esentare l’amico Amadeus da ogni responsabilità, visto anche quanto successo al Concerto del Primo Maggio Roma qualche anno fa (vedi qui).

“Mi assumo la piena responsabilità di quello che ho fatto, il testo non era stato enunciato all’organizzazione, alla Rai e agli autori di Sanremo”

Nel Freestyle Fedez ha citato anche Rosa Chemical, al centro della polemica lanciata da Fratelli D’Italia nelle scorse settimane per un messaggio No gender per cui i “bambini andavano protetti“, e ha dedicato questo momento con una dedica a Gianluca Vialli, scomparso qualche mese fa, e alla forza che gli ha trasmesso al telefono pur senza conoscerlo di persona (vedi qui).

Sanremo 2023 Fedez freestyle testo

Uno sciacallo, un avvoltoio e un egocentrico entrano in un bar

E il barista chiede: “Ciao Fedez, che cosa ti preparo?”

È il ritorno del coglione sulla traccia

Ma quello a cui nessuno l’ha mai detto in faccia

Che non è un fake e non fa i video con la scaccia e caccia

Vieniti a prendere il perdono dalle mie braccia

Scendo da un catamarano con la carta in mano

Sono Napoleone con la sindrome del nano

Decido io quando venire bro me lo preparo

Come Matteo Messina Denaro

Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin

Free the nipple come Victoria dei Maneskin

Frate non sei primo in niente se sei primo in FIMI

Che nella vita tutto ha un prezzo, anche gli streaming

Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite

Forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler

“Purtroppo l’aborto è un diritto”

Sì, ma non l’ho detto io, l’ha detto un ministro

A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti

Ma non lo faccio a spese dei contribuenti

Perché a pestarne di merde sono un esperto

Ciao Codacons guarda come mi diverto

Vabbè sdrammatizziamo ho avuto il cancro

E come un vero duro sono andato in tele e ho pianto

Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto

È il ricordo di Gianluca che porto su questo palco