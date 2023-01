È morto il campione Gianluca Vialli. Da Fedez a Ruggeri anche il mondo della musica piange la sua scomparsa

Così come il 2022 si è chiuso con una serie di scomparse importanti nel mondo della musica anche il 2023, purtroppo, si apre con un tragico lutto, questa volta nel mondo dello sport. È morto infatti all’età di 58 Gianluca Vialli. In tanti tra i protagonisti del mondo della musica hanno voluto ricordarlo sui social.

Il campione combatteva contro un tumore al pancreas dal 2017. Sembrava che il male fosse “rientrato” ma negli ultimi mesi del 2022 le sue condizioni si sono aggravate a causa della recidiva. A niente sono serviti nel corso degli anni un’intervento e la chemioterapia.

L’ex attaccante della Juventus si è spento a Londra. A darne notizia la famiglia:

“Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli – fanno sapere -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori.”

AMADEUS

Il Direttore artistico del Festival ha condiviso lo spot di Sanremo in cui dirigeva un’orchestra formata da calciatori con Gianluca Vialli che accorreva in suo soccorso…

Caro Gianluca, magari potessi ancora stringerti la mano e soprattutto abbracciarti 😔 purtroppo ci lascia un altro Grande Uomo,

un Campione, un Amico

ENRICO RUGGERI

La Nazionale Cantante piange un grande amico. Non è la storia di una battaglia persa. È la storia di una vita belle, pulita e gloriosa. La vita di una persona speciale.

FEDEZ

Purtroppo ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli. Faccio questo video per ricordarlo perché pur non averlo conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito tutte e due lo stesso intervento per due patologie diverse.

A me non era mai capitato nelle mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento. Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi spiace perché avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare la foto con la nostra cicatrice. Condoglianze alla famiglia e un grande saluto alla famiglia.

Sono veramente costernato di non essere riuscito a conoscerti più a fondo, pur avendo avuto una conoscenza epistolare e telefonica, mi ha dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano.

GIANNI MORANDI

Il cantante condivide una foto che lo ritrae insieme a Vialli con Eros Ramazzotti:

Ciao Gianluca, vogliamo ricordarti così, con questo sorriso, in quella partita dove ci hai fatto credere di essere atleti e campioni come te.

ROBY FACCHINETTI

È morto all’età di 58 anni Gianluca Vialli, uno dei più grandi attaccanti degli anni 80 e 90.

Ho pregato per te, ma purtroppo la più importante partita per la tua vita non sei riuscito a vincerla.

Il mondo dello sport e non solo, sta piangendo. Abbiamo sempre riconosciuto in te, un grande atleta e soprattutto un uomo esemplare.

Riposa in pace caro Gianluca.

Roby

SAMUEL

Una delle ultime mie imprese musicali è stata quella di comporre la colonna sonora de #labellastagione ascoltando le tue parole piene di profondità e voglia di vivere. Avrei voluto dirtelo quando ci siamo sfiorati alla prima del film qui a Torino ma ti ho visto soffrire troppo e non ho voluto disturbarti sperando di rincontrarti in un momento migliore. Così non è stato e non sarà, quindi te lo dico ora qui, sperando che queste parole attraversino il tempo e ti arrivino in qualche modo. Mettere la mia musica sulle tue parole è stata una delle cose più emozionanti che ho fatto. Buon viaggio e grazie Luca.

VASCO ROSSI

Ciao Gianluca.

Voglio ricordarti con questa, foto mentre insieme alla tua nazionale vincevi gli europei nemmeno 2 anni fa.