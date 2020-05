Fedez Problemi con tutti (Giuda) e il nuovo singolo, rap, dell’artista.

Nelle ultime settimane Fedez si è distinto dal punto di vista musicale per la pubblicazione di un feat. con la rapper Cara, Le Feste di Pablo, supporto che ha permesso alla giovane artista di conquistare il primo posto della classifica dei singoli più venduti e raggiungere un numero considerevole di nuovi follower su Instagram.

Ma un questo periodo di lockdown di Fedez e della moglie Chiara Ferragni si è parlato anche per le numerose opere di beneficenza messe in atto che hanno permesso di raccogliere milioni di euro per gli ospedali.

Fedez Problemi con tutti (Giuda)

L’ultima pubblicazione discografica di Fedez risale al 2019. Si parla dell’album Paranoia Airlines certificato con il disco di platino per le oltre 50.000 unità.

Nella giornata di mercoledì l’artista ha anticipato ai fan una sorpresa in arrivo e ieri, giovedì, tramite una storia su Instagram in risposta a chi gli chiedeva quando sarebbe tornato a far rap ha pubblicato un intro del pezzo.

Un brano in cui l’artista, come al suo solito, non le manda a dire.

La canzone è stata scritta dallo stesso Fedez con Edwyn Roberts, Dargen D’Amico, Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Problemi con tutti (Giuda) testo e audio