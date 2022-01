Sanremo 2022: il secondo super ospite di Amadeus è Cesare Cremonini

Sanremo 2022 Cesare Cremonini è il secondo super ospite del Festival di Sanremo.

Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse, ci ha preso gusto a dare le proprie comunicazioni esclusivamente tramite il Tg1. E così dopo il cast dei big, Checco Zalone (primo super ospite) e le cinque co-conduttrici è la volta del secondo super ospite… il cantautore Cesare Cremonini.

Un artista che non ha mai calcato il palco del Festival ne in gara, ne come ospite.

Sanremo 2022 Cesare Cremonini super ospite

In collegamento nel Tg1 delle 20 il 12 gennaio, Amadeus ha presentato così l’artista che, proprio a febbraio 2022 (il 25 per l’esattezza), pubblicherà il suo nuovo album, La ragazza del futuro…

Amici del Tg1 sono orgoglioso di presentarvi il secondo ospite del Festival di Sanremo. Mai stato a Sanremo, una lunga carriera con tantissimi successi e sarà lui il super ospite.

Anzi ve lo faccio dire direttamente dal protagonista… Cesare Cremonini.

A questo punto è apparso Cremonini, direttamente in casa di Amadeus, per la gag di rito…