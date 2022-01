Colpaccio di Amadeus al Festival di Sanremo 2022... Checco Zalone super ospite

Dopo un cast di cantanti in gara che può essere considerato il primo colpaccio di Amadeus per il Festival di Sanremo 2022, ne arriva uno nuovo… Checco Zalone sarà super ospite in una delle serate della kermesse.

L’annuncio ufficiale è arrivato al TG1 di sabato 8 gennaio 2022. Il comico ha scherzato da subito facendo capire ad Amadeus che dovrà aspettarsi di tutto…

Amadeus, hai finito di pagare il mutuo sulla casa? Hai comprato una casa a tuo figlio? Poi non lavorerai più al massimo Telelombardia

Sono diverse le partecipazioni televisive di Checco Zalone, la maggior parte a inizio carriera. Con il grande boom cinematografico il comico ha iniziato a centellinarle… tra le ultime quelle a Che tempo che fa e Viva RaiPlay con Fiorello.

Fino ad oggi Zalone non aveva mai voluto partecipare come ospite al Festival di Sanremo dichiarando senza troppi giri di parole che “è un palco difficilissimo“.

Questa volta Amadeus, che proprio con Zalone ha condotto nella stagione televisiva 2007/2008 un programma su Italia 1, Canta e vinci, è riuscito nell’impresa.

In questi anni Checco Zalone ha firmato tanti successi musicali in chiave ironica da Siamo una squadra fortissimi ad Angela. Quest’anno l’artista ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale, Immigrato, e lanciato un tormentone, La Vacinada nel cui video ha recitato anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren.

Ad oggi l’attore e musicista ha incassato oltre 220 milioni di euro con soltanto cinque film: Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo.