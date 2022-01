Sanremo 2022: tra gli autori più presenti Davide Petrella e il giovanissimo Alessandro La Cava

Sanremo 2022 autori dei brani in gara.

Con l’ascolto, avvenuto venerdì 14 gennaio in anteprima per la stampa, dei brani del 72esimo Festival di Sanremo sono stati svelati anche tutti gli autori che hanno scritto le canzoni in gara.

E ce ne sono alcuni, praticamente quasi tutti appartenenti alla scuderia Universal Music Publishing Italy seguita da Klaus Bonoldi e Lucrezia Savino, che hanno firmato diversi brani in gara.

C’è per esempio Mahmood che co-firma due canzoni: la sua (in duetto con Blanco) e quella di Noemi. Due anche per Stefano Tognini, meglio conosciuto come il Producer Zef che ha collaborato alla stesura di quelli Ana Mena e Sangiovanni.

Infine due brani anche per Francesco “Katoo” Catitti, lanciato nel firmamento musicale grazie alla produzione di Anime di carta di Michele Bravi e alcuni brani di Mahmood, ed oggi diventato una certezza come produttore e autore.

A Sanremo 2022 firma il brano di Michele Bravi e quello di Rkomi.

Tre brani firmati invece da Dario Faini aka Dardust aka DRD e dalla penna di platino della musica italiana, l’autrice donna di maggior successo… Federica Abbate.

Il primo presta la firma ai brani di Matteo Romano, Noemi ed Emma. La seconda quelli di Ana Mena, Giusy Ferreri e Michele Bravi.

Sanremo 2022 autori i due hitmaker

I due autori d’eccellenza di questa edizione sono però due. Due artisti appartenenti a generazioni e radici stilistiche completamente diverse. Entrambi con quattro brani a testa in gara.

Il primo è Davide Petrella, anche noto come il cantautore Tropico, che co-firma i pezzi di Emma, Elisa, Achille Lauro e Giusy Ferreri. I primi due, secondo i primi ascolti della stampa, in odore di podio.

Il secondo è il ventenne Alessandro La Cava a cui di recente abbiamo dedicato un articolo (lo trovate qui). Alessandro co-firma i pezzi di Noemi, Sangiovanni, Matteo Romano e Rkomi. Tutti artisti molto diversi tra loro.

Tra loro Federica Abbate e Alessandro La Cava hanno in comune di essere stati notati al noto concorso per autori Genova per voi.

Tra l’altro, rimanendo in campo autori tra pochi giorni su All Music Italia arriverà la classifica degli autori più certificati nel 2021 (qui quella relativa al primo semestre).