La classifica degli autori italiani del primo semestre 2021. Ecco chi sono i più certificati.

Classifica Autori italiani 2021.

Ad un mese dalla fine del primo semestre 2021, dopo giorni e giorni di accurati calcoli, siamo pronti a comunicarvi la classifica degli autori italiani stilata conteggiando le certificazioni assegnate dalla FIMI da inizio anno fino all’1 luglio (primo semestre).

Chi ci segue sa quanto All Music Italia rispetti il ruolo degli autori delle canzoni, co-protagonisti fondamentali del successo di una canzone. E per questo ci è sembrato importante due anni fa dare vita a questa speciale classifica.

Il metodo adottato è semplice. Sono stati assegnati due punti per ogni disco di platino conquistato dall’autore e 1 punto per ogni disco d’oro (il doppio insomma, come per le certificazioni che vengono assegnate a 35.000 copie per l’oro e 70.000 copie per il platino).

Attenzione. In questa classifica autori italiani 2021, come già avvenuto lo scorso anno, non sono stati incluse le canzoni certificare cantate dall’autore stesso, sia in veste di autore unico, che di co-autore. Per esempio Ultimo non ha certificazioni in questo semestre avendo scritto solo per sé stesso Ultimo. Mahmood invece conquista punti solo quando è autore di canzoni di cui non è interprete o co-interprete.

Ovviamente il conteggio non è stato un’operazione semplice quindi rimaniamo disponibili alla mail redazione@allmusicitalia.it in caso voleste segnalarci qualsiasi possibile errore.

L’appuntamento con la Classifica Autori Italiani 2021 definitiva è fissata per i primi giorni del 2022. E ora partiamo subito…

Classifica autori italiani 2021

Cominciamo dagli autori che hanno collezionato un solo punto grazie ad una sola certificazione disco d’oro. Sono tantissimi… eccoli in rigoroso ordine alfabetico:

Adelio Cogliati, Alberto Gelati, Alberto Laurenti, Alessandro Cianci, Alessio Nelli, Andrea Bussoletti, Andrea Lo Vecchio, Andrea Spigaroli, Christiano Minellono, Claudio Guidetti, Claudio Mattone, Claudio Passera, Constantin Lazarica (Kid Caesar), Daniele Conti, Daniele Lazzarin (Danti), Daniele Razzicchia, Dario Baldan Bembo, Dario Farina, Davide Maddalena, Desa, Edoardo Benevides Costa (Reizon), Fabio Garzia, Federico Bertollini (Franco126), Federico Fabiano, Flavio De Carolis, Flavio Ranieri (Mixer T), Franca Evangelisti, Francesco Gramegna, G. De Stefani, Gigi D’Alessio, Giovanni De Cataldo, Gregory Taurone (Greg Willen), Guido Rossi, Leonardo Zaccaria, Lorenzo Milano (Yanomi), Luca Chiaravalli, Luca Galeandro (Strage), Luca Ghiazzi (Shune), Luca Poletto (Polezsky), Luigi Bordi, Luigi Florio (Don Joe), Manuel Luigi Negrin, Marco De Pascale (Ombra), Massimiliano Pelan (Peluz), Massimo Bubola, Massimo Recalcati, Matteo Bulla, Matteo Contini, Matteo Mobrici, Matteo Montalesi, Mattia Cutolo, Maurizio Solieri, Mauro Paoluzzi, Mike Gazzo, Nicola Peloso (DJ Nick), Paolo Conte, Pietro Barilli, Riccardo Garifo (Roofio), Riccardo Scirè, Roberto Anzellotti, Roberto Cardelli, Salvatore Allozzi (Torok), Sara Mattei (Mara Sattei), Simona Gubitosi, Simone Eleuteri (Danno), Soufiane, Tom Beaver, Vincenzo Colella, Vito Pallavicini e Walter Ferrari.

Non sono da meno gli autori italiani che hanno conquistato 2 punti:

Antonio Dimartino (Dimartino), Antonio Iammarino, Bruno Lauzi, Calle Lehmenn, Carlo Cavalieri D’Oro, Christian Rigano, Christian Senra Bértolo, Daniel Gabriel Bestonzo, Davide Covino (Daves The Kid), Davide Totaro (Dat Boi Dee), Elisa Angi, Fausto Cogliati, Francesco Fugazza (Muut), Francesco Vigorelli (Jake La Furia), Franco Migliacci, Gerry Manzoli, Gianpaolo Parisi, Ginevra Lubrano, Giordana Angi 2, Giordano Colombo, Giuseppe Petrelli, Gregorio Calculli, Iacopo Sinigaglia, Jacopo Ettorre, Luca Faraone, Marco Parisi, Massimo D’Ambra, Mattia Castagna, Mogol, Naicok Nay Fuentes Perez (Naicok), Nicola Trapassi, Pacifico, Paolo Signanini, Riccardo Onori, Riccardo Venturi, Roberto Cammarata, Saverio Grandi, Saverio Principini, Simone Privitera, Sky Rompiendo, Tommaso Paradiso, Valerio Passeri, Valerio Smordoni e BVrger.

Il numero inizia a scendere significativamente sugli autori che hanno conquistato tre punti…

Andrea Ferrara (Sixpm), Carlo Frigerio (Mamakass), Chris Nolan, Fabio Dalè (Mamakass), Federico Vaccari (2n Roof), Filippo Gallo (PK), Ignazio Felice Pisano (Slait), Lorenzo Vizzini, Mario Apuzzo, Matteo Ciceroni (Gow Tribe), Maurizio Fabrizio, Pablo Miguel Lombroni Capalbo (Shablo), Pietro Miano (2n Roof) e Simon Pietro Manzari.

