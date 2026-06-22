Testo e significato di Fascistissime, il nuovo singolo di Sano feat. Tutti Fenomeni, fuori per Bomba Dischi/WEA.

Il brano anticipa il nuovo progetto discografico di Sano, Quando voi forse, allora noi, e segna il ritorno della collaborazione con Tutti Fenomeni e Golden Years, già insieme in Morena, tra i brani più virali dell’estate 2025. Prodotta da Rainer Monaco e dallo stesso Golden Years, la canzone si muove su coordinate pop up-tempo con richiami surf e costruisce il proprio immaginario attraverso la post-ironia che caratterizza i due artisti.

Sano – Fascistissime: il significato del brano

Nonostante il titolo richiami immediatamente una dimensione politica, Fascistissime non si presenta come una canzone ideologica. Il riferimento resta sullo sfondo e viene utilizzato come elemento narrativo all’interno di una storia d’amore costruita tra parodia, surrealismo e immaginario collettivo.

I protagonisti del brano sono una coppia che vive la propria relazione mentre fugge da un regime autoritario mai definito con precisione. La tensione politica diventa così una cornice dentro cui si sviluppa un racconto sentimentale leggero e immediato. Nel testo convivono immagini di conflitto, appartenenza e resistenza, ma senza una lettura univoca o dichiaratamente militante.

La forza della canzone sta proprio in questa ambiguità. Sano e Tutti Fenomeni giocano con simboli riconoscibili e suggestioni che appartengono alla memoria collettiva, lasciando però aperto il significato finale. Il risultato è un brano pop che alterna leggerezza e sottotesto, mantenendo sempre al centro la relazione tra i due protagonisti.

L’incipit mo ti racconto una sciocchezza sintetizza bene il meccanismo del pezzo: partire da qualcosa che sembra innocuo per introdurre un racconto più stratificato, senza mai smettere di spostare il punto di vista dell’ascoltatore.

Il testo di Fascistissime

Mo ti racconto una sciocchezza

dato che sei la mia ragazza

fumiamoci una sigaretta

con trentadue gradi all’ombra

la nostra prima giovinezza

è a un passo dalla grande guerra

dobbiamo amarci di fretta, di fretta

prima che mi coinvolga

in ritardo il sole di pomeriggio arriva

che adrenalina

sole vero, sole che prende l’iniziativa

è così che comincia

la nostalgia di un missile

di una vecchia abitudine

le notti più romantiche

le nostre coste adriatiche

le leggi fascistissime

l’estate a Ventotene

aerei ed elicotteri

ci troveranno assieme

è un mostro per il pubblico

o è il pubblico mostruoso

la poca ironia conduce

alla demagogia dell’Istituto Luce

I love you ma pretendo delle scuse

per i toni e per le false accuse

la nostalgia di un misantropo

che fonda la P2

io e te non andremo mai a Berlino

a Potsdamer Platz

la nostalgia di un missile

di una vecchia abitudine

le notti più romantiche

le nostre coste adriatiche

le leggi fascistissime

l’estate a Ventotene

aerei ed elicotteri

ci troveranno assieme

polarizziamo

cosa diventi dopo che sei diventato più autoritario

fatto lo stato

era l’estate della macchina del fango

e io t’amavo

niente di strano

organizzavano l’operazione gladio

mentre t’amavo

mentre t’amavo

la primavera fece il suo primo passaggio

la nostalgia di un missile

di una vecchia abitudine

le notti più romantiche

le nostre coste adriatiche

le leggi fascistissime

l’estate a Ventotene

aerei ed elicotteri

ci troveranno assieme

Crediti del brano

▸ Titolo • Fascistissime

▸ Artista • Sano feat. Tutti Fenomeni

▸ Testo: Riccardo Capone, Giorgio Quarzo Guarascio

▸ Produzione • Rainer Monaco, Golden Years

▸ Etichetta • Bomba Dischi / WEA

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Immagine di copertina di Sano di Ruben Quaranta

Immagine di copertina di Tutti Fenomeni di Lorenzo Castore