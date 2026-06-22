Testo e significato di Fascistissime, il nuovo singolo di Sano feat. Tutti Fenomeni, fuori per Bomba Dischi/WEA.
Il brano anticipa il nuovo progetto discografico di Sano, Quando voi forse, allora noi, e segna il ritorno della collaborazione con Tutti Fenomeni e Golden Years, già insieme in Morena, tra i brani più virali dell’estate 2025. Prodotta da Rainer Monaco e dallo stesso Golden Years, la canzone si muove su coordinate pop up-tempo con richiami surf e costruisce il proprio immaginario attraverso la post-ironia che caratterizza i due artisti.
Sano – Fascistissime: il significato del brano
Nonostante il titolo richiami immediatamente una dimensione politica, Fascistissime non si presenta come una canzone ideologica. Il riferimento resta sullo sfondo e viene utilizzato come elemento narrativo all’interno di una storia d’amore costruita tra parodia, surrealismo e immaginario collettivo.
I protagonisti del brano sono una coppia che vive la propria relazione mentre fugge da un regime autoritario mai definito con precisione. La tensione politica diventa così una cornice dentro cui si sviluppa un racconto sentimentale leggero e immediato. Nel testo convivono immagini di conflitto, appartenenza e resistenza, ma senza una lettura univoca o dichiaratamente militante.
La forza della canzone sta proprio in questa ambiguità. Sano e Tutti Fenomeni giocano con simboli riconoscibili e suggestioni che appartengono alla memoria collettiva, lasciando però aperto il significato finale. Il risultato è un brano pop che alterna leggerezza e sottotesto, mantenendo sempre al centro la relazione tra i due protagonisti.
L’incipit mo ti racconto una sciocchezza sintetizza bene il meccanismo del pezzo: partire da qualcosa che sembra innocuo per introdurre un racconto più stratificato, senza mai smettere di spostare il punto di vista dell’ascoltatore.
Il testo di Fascistissime
Mo ti racconto una sciocchezza
dato che sei la mia ragazza
fumiamoci una sigaretta
con trentadue gradi all’ombra
la nostra prima giovinezza
è a un passo dalla grande guerra
dobbiamo amarci di fretta, di fretta
prima che mi coinvolga
in ritardo il sole di pomeriggio arriva
che adrenalina
sole vero, sole che prende l’iniziativa
è così che comincia
la nostalgia di un missile
di una vecchia abitudine
le notti più romantiche
le nostre coste adriatiche
le leggi fascistissime
l’estate a Ventotene
aerei ed elicotteri
ci troveranno assieme
è un mostro per il pubblico
o è il pubblico mostruoso
la poca ironia conduce
alla demagogia dell’Istituto Luce
I love you ma pretendo delle scuse
per i toni e per le false accuse
la nostalgia di un misantropo
che fonda la P2
io e te non andremo mai a Berlino
a Potsdamer Platz
la nostalgia di un missile
di una vecchia abitudine
le notti più romantiche
le nostre coste adriatiche
le leggi fascistissime
l’estate a Ventotene
aerei ed elicotteri
ci troveranno assieme
polarizziamo
cosa diventi dopo che sei diventato più autoritario
fatto lo stato
era l’estate della macchina del fango
e io t’amavo
niente di strano
organizzavano l’operazione gladio
mentre t’amavo
mentre t’amavo
la primavera fece il suo primo passaggio
la nostalgia di un missile
di una vecchia abitudine
le notti più romantiche
le nostre coste adriatiche
le leggi fascistissime
l’estate a Ventotene
aerei ed elicotteri
ci troveranno assieme
Crediti del brano
▸ Titolo • Fascistissime
▸ Artista • Sano feat. Tutti Fenomeni
▸ Testo: Riccardo Capone, Giorgio Quarzo Guarascio
▸ Produzione • Rainer Monaco, Golden Years
▸ Etichetta • Bomba Dischi / WEA
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Immagine di copertina di Sano di Ruben Quaranta
Immagine di copertina di Tutti Fenomeni di Lorenzo Castore