21 Giugno 2026
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21 Giugno 2026

Golden Years torna producer puro con Frutta e Verdura: il video di Look At Us

Dopo Fuori Menù e Sanremo con Fulminacci, il producer pubblica un EP che mette al centro suono e atmosfere.

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Golden Years, il producer Pietro Paroletti, in posa su sfondo verde per l'EP Frutta e Verdura
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È uscito nei giorni scorsi il videoclip di Look At Us, il singolo estratto dal nuovo EP di Golden Years Frutta e Verdura, disponibile da venerdì 12 giugno su tutte le principali piattaforme di streaming e in formato fisico (CD) per Columbia Records / Sony Music Italia. Il disco è fuori anche in un bundle che unisce il CD di Frutta e Verdura e l’LP blu del precedente Fuori Menù.

Dietro il progetto c’è il producer romano Pietro Paroletti, in arte Golden Years, tra le firme più interessanti della nuova scena italiana. Il video di Look At Us, diretto sotto la direzione creativa di Danilo Bubani con Marco Santi e Isa Ki Bon, costruisce un racconto visivo sulla diversità e sull’inclusione mancata, con atmosfere che guardano al cinema di Clint Eastwood non come citazione estetica ma come sentimento: la polvere, le facce, le tensioni silenziose di una comunità ai margini di una frontiera invisibile, quella tra chi viene riconosciuto subito e chi deve farsi accettare ogni giorno.

Nel video convivono persone con volti comuni e figure con enormi mascheroni di cartapesta. Non creature mostruose né caricature, ma presenze fragili e ingombranti, dove la maschera diventa un dispositivo narrativo diretto.

Golden Years dopo Fuori Menù e Sanremo con Fulminacci

Il nuovo lavoro arriva dopo Fuori Menù, il producer album che aveva riunito collaborazioni e visioni diverse della scena italiana, e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Fulminacci con Stupida Fortuna. Con Frutta e Verdura, Golden Years sposta il centro del progetto interamente sulla produzione, sul suono e sulla costruzione emotiva dei brani.

Frutta e Verdura: sei tracce tra sample e atmosfere cinematiche

L’EP raccoglie sei tracce che si muovono tra beat, campionamenti e atmosfere cinematiche, con sample manipolati, groove morbidi, chitarre, distorsioni e frammenti vocali che diventano texture. L’unica presenza esterna è quella di Páula, cantante franco-portoghese che compare in Desarrumando, sola incursione vocale del progetto e segno di un immaginario che guarda anche oltre i confini italiani.

Si parte con Look At Us, costruito in due movimenti, da una prima parte morbida verso distorsioni, synth e chitarre, con il sample vocale pitchato come filo emotivo. Lawrence recupera un beat rimasto in sospeso per anni e lo trasforma in una traccia spontanea e immediata. Dopo Desarrumando, in Hold Me Tight è il campione vocale a guidare la composizione, fino all’ingresso di un coro gospel che apre il respiro del brano. Meltemi prende il nome dal vento mediterraneo e restituisce leggerezza e movimento lento. Chiude Pietre Preziose, il momento più narrativo del disco: una voce legge estratti di una vecchia rivista dedicata alle pietre preziose, trasformando materiale d’archivio in elemento musicale.

Più che una raccolta di tracce, Frutta e Verdura è una sequenza di ambienti: ogni brano apre una stanza diversa, con una continuità fatta di leggerezza. Un lavoro che conferma la capacità del producer di costruire mondi riconoscibili anche fuori dalla forma canzone tradizionale, tra elettronica, sampling e sensibilità pop contemporanea.

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