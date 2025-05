Golden Years raduna quindici artisti e torna con il nuovo album “Fuori menù”

Golden Years è pronto a tornare con il suo nuovo album Fuori menù (peermusic Italy / Columbia Records), disponibile in fisico nel formato LP nero con poster e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 30 maggio. È già possibile pre-salvarlo cliccando QUI.

Questo nuovo progetto è stato anticipato dal singolo Tighididà con Franco126 e Dov’è Liana e arriva dopo le collaborazioni con alcuni tra i protagonisti della scena italiana, tra cui Mahmood, Elodie, Psicologi, Coez, Frah Quintale, Joan Thiele, Ele A e molti altri, in cui Golden Years si è distinto per delle sonorità che giocano elegantemente con il pop grazie a un suono fortemente identitario e curato.

Golden Years descrive così questo nuovo album: «Fuori menù è l’imprevisto, l’inaspettato, la canzone scritta quando non era in programma scrivere una canzone. Dodici brani, ventotto minuti in cui ho riassunto un anno di musica. Insieme a me quindici artisti e artiste incredibili che mi hanno aiutato a dare forma al disco che avevo in testa».

Sull’artwork del disco e di tutte le tracce, realizzate dall’artista statunitense Nick Dahlen, l’artista sottolinea: «Volevo che la veste grafica del disco avesse come protagonisti degli animali. La copertina riprende un’immagine che sognato qualche tempo fa: un piccolo serpente mi colpiva e contestualmente la città e tutto ciò che mi circondava cadeva a pezzi. Ho letto che è un sogno che preannuncia una fase di cambiamento, ho pensato fosse la giusta presentazione visiva per Fuori menù».

Foto di copertina a cura di Tommaso Biagetti