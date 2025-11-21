21 Novembre 2025
Tutti Fenomeni torna con “Piazzale degli eroi” dopo 3 anni di silenzio

Il brano, prodotto da Giorgio Poi, anticipa il nuovo disco d'inediti del cantautore romano, dal titolo “Lunedì” e in uscita nel 2026

Tutti Fenomeni pubblica il singolo "Piazzale degli eroi"
Piazzale degli eroi è il nuovo singolo di Tutti Fenomeni (alias, Giorgio Quarzo Guarascio), già disponibile negli store digitali. Il brano anticipa l’album Lunedì, in uscita il 23 gennaio 2026 per 42 Records/Epic Records Italy.

Tutti Fenomeni torna con una canzone inedita dopo tre anni di silenzio. Piazzale degli eroi è un pezzo che parla d’amore, nello stile e con i modi del cantautore romano. Il testo è una combinazione di frasi sarcastiche, irriverenti e spiazzanti. I versi “Potevo amarti molto di più, è vero. Ma potevo amarti anche molto meno” ne sono un esempio. Ed ancora: “Insieme siamo stati felici a nostra insaputa / è più facile accettare il tradimento che restare da soli / Ogni scelta pessima alla fine sta parlando di noi”.

Tutti Fenomeni torna con "Piazzale degli eroi"

Tutti Fenomeni presenta “Piazzale degli eroi”

Tutti Fenomeni ha la capacità di dire verità spesso scomode in modo diretto, lasciando così disorientati ma colpendo nel vivo. Lo stesso spirito irriverente si ritrova anche nelle parole che l’artista ha usato per presentare il suo nuovo singolo: “Piazzale degli eroi è un inno all’amore e alla nostra incapacità di riceverlo, di darlo e di comprenderlo. Un inno alla natura liberatoria del dissacrare. Un inno alle contraddizioni che in questo istante cambiano senso, tolgono senso o danno senso a quello che un istante fa non lo aveva, o ne aveva troppo“. Ma non solo. Per l’artista, il brano è anche “un inno che parla di noi che non possiamo sentirci mai definitivamente immuni anche dalle cose che ci sembrano più distanti e spiacevoli. Un inno al non prendersi sul serio, forse l’unica strada per trovare gemme nella massa di plastica che ci circonda”.

Piazzale degli eroi è prodotta da Giorgio Poi, che ha curato la produzione anche di tutti i pezzi del disco in arrivo. Il sound del nuovo progetto di Tutti Fenomeni è morbido ed etereo, più delicato rispetto al lavoro precedente Privilegio raro. Il nuovo percorso musicale del cantautore è espressione di una maturazione personale e artistica, confermando però la voglia di non smettere mai di sperimentare, in totale libertà, senza mai rinnegare se stesso.

Il testo di “PIAZZALE DEGLI EROI”

Scritto da Tutti Fenomeni
Produzione: Giorgio Poi
Mix e Master: Andrea Suriani

Per tutta quella coca serviranno due cuori
Per tutte quelle amanti serviranno due nomi
La guerra si fa anche se piove e l’hai già persa a priori
Essere magre essere grasse
È diventata la lotta di classe
Il buddismo delle farfalle
L’anarchia delle piante
Come non so eppure è così
Pubblicità più belle dei film
Male lo scritto bene l’orale
L’amore è uno schema piramidale

Stupido rap
Stupido game
Stupido boy
Saluti romani a Piazzale degli Eroi
Perché ogni croce celtica alla fine sta parlando di noi

Potevo amarti molto di più è vero
Ma potevo amarti anche molto meno
Potevo ragionare di più ma in fondo sono stupido
Potevo ragionare di più ma in fondo sono scemo
Sono scemo

Non dirmi che mi ami se poi non mi sposi
Prigione e malattia sono momenti preziosi
È più facile accettare il tradimento che restare da soli
Ti prendo il cappuccino oppure vuoi la spremuta?
3 chili di frutta in un sacco di iuta
Insieme siamo stati felici a nostra insaputa
Come non so eppure è così
A me non mi va ma a te dico sì
Te la ricordi la nazionale?
Assist di D’Annunzio goal di Montale

Stupido set
Stupido game
Stupido point
Tirando freccette a un vinile dei Pink Floyd
Ogni scelta pessima alla fine sta parlando di noi

Potevo amarti molto di più è vero
Ma potevo amarti anche molto meno
Potevo ragionare di più ma in fondo sono stupido
Potevo ragionare di più ma in fondo sono scemo
Sono scemo

Cerca su A.M.I.