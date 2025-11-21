Tutti Fenomeni torna con “Piazzale degli eroi” dopo 3 anni di silenzio

Piazzale degli eroi è il nuovo singolo di Tutti Fenomeni (alias, Giorgio Quarzo Guarascio), già disponibile negli store digitali. Il brano anticipa l’album Lunedì, in uscita il 23 gennaio 2026 per 42 Records/Epic Records Italy.

Tutti Fenomeni torna con una canzone inedita dopo tre anni di silenzio. Piazzale degli eroi è un pezzo che parla d’amore, nello stile e con i modi del cantautore romano. Il testo è una combinazione di frasi sarcastiche, irriverenti e spiazzanti. I versi “Potevo amarti molto di più, è vero. Ma potevo amarti anche molto meno” ne sono un esempio. Ed ancora: “Insieme siamo stati felici a nostra insaputa / è più facile accettare il tradimento che restare da soli / Ogni scelta pessima alla fine sta parlando di noi”.

Tutti Fenomeni presenta “Piazzale degli eroi”

Tutti Fenomeni ha la capacità di dire verità spesso scomode in modo diretto, lasciando così disorientati ma colpendo nel vivo. Lo stesso spirito irriverente si ritrova anche nelle parole che l’artista ha usato per presentare il suo nuovo singolo: “Piazzale degli eroi è un inno all’amore e alla nostra incapacità di riceverlo, di darlo e di comprenderlo. Un inno alla natura liberatoria del dissacrare. Un inno alle contraddizioni che in questo istante cambiano senso, tolgono senso o danno senso a quello che un istante fa non lo aveva, o ne aveva troppo“. Ma non solo. Per l’artista, il brano è anche “un inno che parla di noi che non possiamo sentirci mai definitivamente immuni anche dalle cose che ci sembrano più distanti e spiacevoli. Un inno al non prendersi sul serio, forse l’unica strada per trovare gemme nella massa di plastica che ci circonda”.

Piazzale degli eroi è prodotta da Giorgio Poi, che ha curato la produzione anche di tutti i pezzi del disco in arrivo. Il sound del nuovo progetto di Tutti Fenomeni è morbido ed etereo, più delicato rispetto al lavoro precedente Privilegio raro. Il nuovo percorso musicale del cantautore è espressione di una maturazione personale e artistica, confermando però la voglia di non smettere mai di sperimentare, in totale libertà, senza mai rinnegare se stesso.

Il testo di “PIAZZALE DEGLI EROI”

Scritto da Tutti Fenomeni

Produzione: Giorgio Poi

Mix e Master: Andrea Suriani

Per tutta quella coca serviranno due cuori

Per tutte quelle amanti serviranno due nomi

La guerra si fa anche se piove e l’hai già persa a priori

Essere magre essere grasse

È diventata la lotta di classe

Il buddismo delle farfalle

L’anarchia delle piante

Come non so eppure è così

Pubblicità più belle dei film

Male lo scritto bene l’orale

L’amore è uno schema piramidale

Stupido rap

Stupido game

Stupido boy

Saluti romani a Piazzale degli Eroi

Perché ogni croce celtica alla fine sta parlando di noi

Potevo amarti molto di più è vero

Ma potevo amarti anche molto meno

Potevo ragionare di più ma in fondo sono stupido

Potevo ragionare di più ma in fondo sono scemo

Sono scemo

Non dirmi che mi ami se poi non mi sposi

Prigione e malattia sono momenti preziosi

È più facile accettare il tradimento che restare da soli

Ti prendo il cappuccino oppure vuoi la spremuta?

3 chili di frutta in un sacco di iuta

Insieme siamo stati felici a nostra insaputa

Come non so eppure è così

A me non mi va ma a te dico sì

Te la ricordi la nazionale?

Assist di D’Annunzio goal di Montale

Stupido set

Stupido game

Stupido point

Tirando freccette a un vinile dei Pink Floyd

Ogni scelta pessima alla fine sta parlando di noi

Potevo amarti molto di più è vero

Ma potevo amarti anche molto meno

Potevo ragionare di più ma in fondo sono stupido

Potevo ragionare di più ma in fondo sono scemo

Sono scemo