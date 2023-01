Tutti Fenomeni porta la sua musica nei club con “Antidoto alla morte Tour”

Tutti Fenomeni è partito per portare dal vivo la sua musica. Dal 12 gennaio 2023 l’artista è in tour nei club italiani con lo spettacolo Antidoto alla morte. La scaletta dei live è fatta dalle canzoni dell’album d’esordio Merce Funebre e del secondo disco Privilegio raro, uscito a maggio 2022 per 42 Records/Epic Records Italy.

Antidoto alla morte è il primo vero tour di Tutti Fenomeni. Dopo essere stato a lungo rimandato a causa della pandemia, sarà l’occasione per sentire l’artista dal vivo. La prima data è a Torino. Poi, Tutti Fenomeni toccherà i migliori club d’Italia, da nord a sud. La dimensione del club è quella più congeniale per la musica dell’artista.

Tutti Fenomeni, le date del tour 2023

Ecco le prime date confermate dell’Antidoto Alla Morte Tour:

GIOVEDI 12 GENNAIO – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

VENERDI 13 GENNAIO – RONCADE (TV) – NEW AGE CLUB

SABATO 14 GENNAIO – BOLOGNA – LINK

VENERDI 20 GENNAIO – LIVORNO – THE CAGE THEATRE

GIOVEDI 26 GENNAIO – NAPOLI – DUEL BEAT

SABATO 28 GENNAIO – CATANIA – MERCATI GENERALI

VENERDI 03 FEBBRAIO – PERUGIA – URBAN CLUB

DOMENICA 05 FEBBRAIO – PUTIGNANO (BA) – CARNEVALE DI PUTIGNANO (nuova data)

MERCOLEDI 15 FEBBRAIO – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

VENERDI 17 FEBBRAIO – BRESCIA – LATTERIA MOLLOY (data spostata)

VENERDI 24 FEBBRAIO – ROMA – LARGO VENUE

Il calendario del tour è in continuo aggiornamento. Altre date potranno essere annunciate nelle prossime settimane. Per informazioni e prevendite è possibile visitare il sito di DNA Concerti oppure di Ticketone.

