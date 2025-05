Salmo racconta il brano scritto con Ultimo che, per ora, è chiuso in un Hard disk

Tra gli ospiti dell’ultima puntata del Pulp Podcast di Fedez e Marra per promuovere l’album Ranch (qui la nostra videointervista) Salmo ha svelato un retroscena inaspettato su un brano inedito realizzato in studio con Ultimo.

Un incontro artistico che, almeno per ora, resta chiuso in qualche cartella di un hard disk.

Salmo e Ultimo: un inedito mai pubblicato

Durante la chiacchierata, Salmo ha raccontato come e quando lui e Ultimo hanno registrato questo pezzo cantato proprio dal cantautore:

«Ultimo è venuto una volta in studio da me, era nel periodo in cui stavo facendo l’album Flop. Mi aveva chiesto se volevo fargli un beat e robe così. Non è mai uscito il pezzo, l’ha scritto e l’ha registrato. Dovremmo averlo nel computer in qualche parte».

A quel punto Fedez lo incalza: «Fatelo uscire!»

E Salmo rincara la dose, elogiando l’approccio del collega romano:

«Rimasi sorpreso da Ultimo perché mi è piaciuto molto in studio. Cioè, sapeva che fare e come farlo. Si è messo lì, ha suonato, ha scritto le parole in 20 minuti e ha registrato. È proprio un musicista».

Insomma tutti i fan di Ultimo saranno felici di sapere che esiste un brano scritto insieme a Salmo e che, almeno per il momento, è e resterà inedito.

Ultimo: il tour e l’album live in arrivo

Intanto, Ultimo si prepara a tornare con Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…, il nuovo album live che raccoglie la setlist completa dell’ultimo tour negli stadi. Il disco sarà disponibile dal 23 maggio per Ultimo Records, distribuito da Believe.

Ad anticiparlo, il nuovo singolo Bella davvero.

Il cantautore sarà inoltre protagonista di un altro tour negli stadi, già completamente sold out da mesi.