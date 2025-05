Salmo pubblica “Ranch”, un disco che farà discutere. La video intervista: “Poco per volta divento un cantautore, il rap mi limita”.

Video intervista a Salmo per presentare il nuovo album, Ranch.

Il profeta del rap è tornato con un nuovo album Ranch, l’ottavo complessivo in studio ma il settimo se escludiamo il joint con Noyz Narcoz. Un disco fuori da venerdì 9 maggio 2025.

16 canzoni che ci donano un Maurizio Pisciottu adulto, consapevole e che non ha paura a mostrare le proprie fragilità da essere umano o per meglio dire, come ha detto lui stesso oggi in conferenza stampa, “da brava persona”.

Un album che si apre con una canzone, Crudele, che è la storia vera della sua famiglia:

“E’ proprio crudele come pezzo. E’ stato un processo molto lungo, era lì da molti anni ed è venuto fuori adesso perché mio padre non ci ha raccontato tutto in una volta. Gli faceva molto male, piano piano ce l’ha raccontata e io dovevo comporre il puzzle. Quando ho finito di scriverla ho avuto paura. E’ stata una bella cosa da una parte, volevo ridare alla mia famiglia una sorta di rivalsa perché l’hanno passata molto male. Mio padre non l’ha ancora ascoltata, non so cosa dirà quando lo farà. A me è venuto il magone quando l’ho riascoltata, mi sono reso conto che le parole sono delle armi”

Quando avevi 20 anni avresti mai detto che avresti scritto una cosa così?

“Non ci speravo ma lo vedevo, lo visualizzavo nella mia mente. Da ragazzino chiudevo gli occhi e vedevo i live che faccio oggi, la gente davanti a me che cantava. Questa cosa mi è successa tutta la vita. Ci ho creduto così tanto che poi questa cosa si è manifestata. Da Ranch vedo tanto coinvolgimento ed è strano. Quando scrivi una canzone esorcizzi tutto ma adesso vedo tutto negli occhi degli altri e ritorna indietro come una bella sensazione. Ho comunicato e mi hanno capito. C’è un sacco di lavoro dentro, bisogna ascoltare più di una volta per non interpretare male. La musica è la colonna sonora delle persone, bisogna ascoltare con il giusto tempo”.

A proposito di questo, Il figlio del prete può correre questo rischio?

“Sì, potrebbe succedere. L’idea è partita dal documentario Vatican Girl che sembra un film dell’orrore. Quel documentario mi ha fatto fantasticare e ho iniziato a pensare che la persona che ha ucciso/rapito Emanuela Orlandi fosse il figlio di un prete. La frase è già potente così, potrebbero non chiedermi niente. E’ tutto lì”.

C’è una canzone acustica, Incapace. Hai mai pensato di fare un album tutto così?

“Certo, un sacco di volte. Non so dove sto andando adesso ma potrebbe essere quella la direzione. Ogni disco è sempre più cantato, a volte mi sento limitato a rappare. Faccio i pezzi rap e mi annoio, trovo bellezza nella sperimentazione. Ogni volta che trovo una zona di comfort cerco di distruggerla, io in realtà vorrei cantare e si vede. Sto cercando di farlo capire e a poco a poco ci sto arrivando, sto dando dei segnali per non dare uno strappo ai fan che mi ascoltano”.

Cosa hai guadagnato e perso in questo percorso?

“Ho guadagnato consapevolezza ed esperienza, ho perso amici, soldi e la bussola a un certo punto. Grazie all’arte e alla musica mi sono risollevato”

Nel corso della chiacchiera tanti altri spunti sull’album, sulla vita e sul tour che partirà nei prossimi mesi dal Lebonski Park e che toccherà il mondo. Qui per le date del tour 2025 di Salmo.

Clicca in basso su CONTINUA per guardare la videointervista completa a Salmo in occasione dell’uscita dell’album Ranch venerdì 9 maggio 2025 per Columbia Records/Sony Music.