Salmo presenta il nuovo disco, “Ranch”, annuncia il tour mondiale e parla dei 40 anni, dei rapper di oggi e del no a X Factor

Dal cuore della Sardegna a un tour mondiale: Salmo torna con un nuovo album, RANCH, disponibile ovunque dal 9 maggio. Tante le novità… dalla natura stessa del disco a un tour mondiale. Scopriamo insieme cosa ha raccontato il rapper alla stampa.

RANCH è un viaggio sonoro e personale nato nel suo rifugio in collina, lontano da social, aspettative e classifiche. Un progetto pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy e distribuito in sei versioni fisiche, ognuna con una grafica esclusiva.

“Per le persone guardando i numeri è Il cielo nella stanza ma il vero goal è 90Min, la mia vera hit. In Ranch non c’è neanche quella che possiamo definire hit” ha dichiarato il rapper in conferenza stampa.

ranch, il nuovo album di salmo, Un disco nato nel silenzio

RANCH non è solo un titolo, ma un luogo simbolico. È lì che Salmo si è ritirato per fare ordine, mettere tutto in pausa e riconnettersi con sé stesso. Ne è nato un disco essenziale, ruvido, sincero, composto da 16 tracce senza filtri né compromessi. Una dichiarazione d’indipendenza artistica: niente hit obbligate, solo ispirazione.

Per presentarlo il rapper incontrerà i fan in una serie di date instore:

Sabato 10/5 – Milano – Mondadori Piazza Duomo – ore 16.00

Domenica 11/5 – Bari – Feltrinelli – Via Melo, 119 – ore 16.00

Martedì 13/5 – Roma – Discoteca Laziale – Via Mamiani, 62A – ore 17.00

Mercoledì 14/5 – Bologna – Semm Music Music Store & More – Via Oberdan, 24F – ore 17.00

Giovedì 15/5 – Lucca – Sky Stone & Songs – Via V. Veneto, 7 – ore 17.00

Venerdì 16/05 – Verona – Feltrinelli – Via Quattro Spade, 2 – ore 17.00

PRESENTAZIONE E FIRMACOPIE

Sabato 17/05 – Torino – Salone Internazionale del Libro – Lingotto Centro Congressi – Auditorium – ore 15.30

salmo – nuovo album: LE CANZONI di ranch

L’album si apre con ON FIRE , un banger adrenalinico 100% Salmo che accende subito il motore del disco.

, un banger adrenalinico 100% Salmo che accende subito il motore del disco. CRUDELE è puro storytelling: un viaggio crudo nelle radici familiari tra fantasmi e memorie di sangue.

è puro storytelling: un viaggio crudo nelle radici familiari tra fantasmi e memorie di sangue. N€UROLOGIA riporta Salmo al rap classico con flow diretto e sonorità hip hop crude.

riporta Salmo al rap classico con flow diretto e sonorità hip hop crude. SINCERO è una power ballad tra chitarre ed energia americana, dove esplode la vena rock del disco.

è una power ballad tra chitarre ed energia americana, dove esplode la vena rock del disco. BYE BYE (feat. Kaos ) è un ego-trip introspettivo con un ritornello potente che spacca in due la traccia.

(feat. ) è un ego-trip introspettivo con un ritornello potente che spacca in due la traccia. BOUNCE! è hip hop da battaglia che richiama lo spirito di Killer Game e The Island Chainsaw Massacre.

è hip hop da battaglia che richiama lo spirito di Killer Game e The Island Chainsaw Massacre. SANGUE AMARO si muove su atmosfere più ovattate, come una riflessione in penombra con reminiscenze low-fi.

si muove su atmosfere più ovattate, come una riflessione in penombra con reminiscenze low-fi. CARTINE CORTE è il manifesto musicale del disco, tra melodie R&B quasi blues e uno schema stravolto con il ritornello in apertura.

è il manifesto musicale del disco, tra melodie R&B quasi blues e uno schema stravolto con il ritornello in apertura. BEATCOIN cambia pelle a metà e dissacra i fashion brand con due momenti distinti e due flow diversi.

cambia pelle a metà e dissacra i fashion brand con due momenti distinti e due flow diversi. IL FIGLIO DEL PRETE parte in chiave cantautorale e poi affronta tematiche controverse sulla religione.

parte in chiave cantautorale e poi affronta tematiche controverse sulla religione. NUMERI PRIMI è un viaggio nei ricordi, con i numeri chiave della vita dell’artista come spunto narrativo.

è un viaggio nei ricordi, con i numeri chiave della vita dell’artista come spunto narrativo. FUORI CONTROLLO è una rapsodia di generi per chi segue Salmo dal primo giorno, tra cambi di forma e registro.

è una rapsodia di generi per chi segue Salmo dal primo giorno, tra cambi di forma e registro. INCAPACE è una ballata chitarra e voce, senza artifici, dove Salmo si svela senza difese.

è una ballata chitarra e voce, senza artifici, dove Salmo si svela senza difese. CONTA SU DI ME è una canzone d’amore dedicata alla musica, fedeltà assoluta alla sua arte.

è una canzone d’amore dedicata alla musica, fedeltà assoluta alla sua arte. MAURI è uno dei momenti più toccanti dell’album, con richiami al salmo 23 e una strofa dedicata a un amico perduto.

è uno dei momenti più toccanti dell’album, con richiami al salmo 23 e una strofa dedicata a un amico perduto. TITOLI DI CODA chiude il disco: epilogo teatrale con il ritorno di Mr. Thunder, tra cliché della musica da classifica e un auto-dissing finale di Salmo, tra ringraziamenti, provocazione e riflessione.

SALMO ANNUNCIA Un tour da tutto esaurito… mondiale

Il primo assaggio live sarà LEBONSKI PARK, il 6 settembre 2025 alla Fiera Milano Live, una vera experience immersiva nel mondo di Salmo. Poi il Salmo World Tour 2025, tra palazzetti italiani e tappe internazionali.

Dopo la grande festa milanese, l’avventura live prosegue sui grandi palchi italiani e internazionali con il SALMO WORLD TOUR 2025, la nuova tournée – sempre prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360 – in partenza a ottobre.

“Il live di Lebonski Park è pensato per i fan, abbiamo creato una sorta di intrattenimento come se fosse una festa di paese dove i giovani possono venire al mattino, dopo pranzo, quando vogliono. Ci sarà cibo, da bere e a un certo punto si aprono i cancelli e parte l’inferno. Finalmente parte il world tour. Partiamo il 6 settembre dal parco e poi giriamo il mondo dopo avere rinviato tutto dalla pandemia. Ho perso due anni, come tutti, e adesso recuperiamo.”

Giovedì 9 Ottobre 2025 – PADOVA @ FIERA

Sabato 11 Ottobre 2025 – TORINO @ INALPI ARENA

Sabato 18 Ottobre 2025 – EBOLI @ PALASELE

Martedì 21 Ottobre 2025 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Domenica 26 Ottobre 2025 – FIRENZE @ MANDELA FORUM

Martedì 28 Ottobre 2025 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

Martedì 4 Novembre 2025 – BARCELLONA @ RAZZMATAZZ

Mercoledì 5 Novembre 2025 – MADRID @ SALA MON

Domenica 9 Novembre 2025 – LONDRA @ VILLAGE UNDERGROUND

Lunedì 10 Novembre 2025 – PARIGI @ CAFÉ DE LA DANSE

Mercoledì 12 Novembre 2025 – BERLINO @ KANTINE AM BERGHAIN

Giovedì 13 Novembre 2025 – STOCCOLMA @ BAR BROOKLYN

Venerdì 12 Dicembre 2025 – LOS ANGELES @ THE PEPPERMINT CLUB

Domenica 14 Dicembre 2025 – TORONTO @ GARRISON

Martedì 16 Dicembre 2025 – NEW YORK @ SOB

Giovedì 18 Dicembre 2025 – MIAMI @ REVOLUTION LIVE

