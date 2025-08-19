Red Valley Festival 2025: Salmo presenta “Flashback” e attacca Achille Lauro, Ghali e…

Red Valley Festival 2025, Salmo presenta Flashback: significato del testo del nuovo singolo.
Quest’estate il Red Valley Festival di Olbia ha riservato diverse sorprese: dal dissing tra Fedez e Tony Effe a vere e proprie dichiarazioni roventi, passando per la presentazione dei nuovi singoli di Sarah Toscano, Tommy Cash e, per l’appunto, Salmo.
IL MONOLOGO DI SALMO AL RED VALLEY 2025
Lo scorso 16 agosto, sul palco del Red Valley Festival 2025, Salmo e non si è risparmiato e, oltre a presentare in anteprima Flashback, ha voluto condividere con i fan anche alcune riflessione sulla nostra società e su quello che dovrebbe essere il ruolo del rap.
Ed ecco che, poco prima di esibirsi sulle note di 90MIN, il rapper sardo è partito all’attacco. Nel mirino il Papa, le cui prime parole sono state “fermate la guerra“, e il dissing tra Fedez e Tony Effe, che purtroppo “fa più notizia di Donald Trump e Putin“.
Ma non è tutto! Pur senza nominarli, ma facendo dei riferimenti molto precisi, Salmo ha infatti attaccato anche Achille Lauro e Ghali: “artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi, tra una sfilata di Gucci e uno spot per il McDonald’s”.
Qui, di seguito, riportiamo il testo integrale del monologo:
“È proprio un’estate strana. Le spiagge sono vuote. Anche i ristoranti sono vuoti. Non c’è nessun tormentone estivo, per fortuna. Le zanzare vogliono ucciderci. C’è sempre un meteorite diretto verso la Terra con lo 0,0003% di possibilità che accada.
Il Papa dopo la fumata bianca è uscito sul balcone e ha detto: ‘fermate la guerra’. Ok, siamo salvi. Per fortuna ci sono gli artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi, tra una sfilata di Gucci e un spot per il McDonald’s. Poi c’è il dissing tra Fedez e Tony Effe che fa più notizia di Donald Trump e Putin.
Ma la cosa peggiore, la cosa peggiore di tutte, è che oggi è morto Pippo Baudo.
Che estate di merda!“.
SALMO, “FLASHBACK”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
TESTO DEL BRANO
Yaoh
Sono in preda a un flashback
Di me, di te
Era l’estate del 2003
Distesi su quel che sarà
Il ricordo di un’eternità
È solo un altro flashback
Di quell’hotel
Dimenticare è impossibile
E sedersi su quel che sarà
Il ricordo di un’eternità
Non fermarti
Continuiamo a farci
A meno di 20 anni
Sono un playboy
Più di Cardi
E noi stiamo qui senza un piano B
Come Cardi
Un culo alle Seychelles, Saint Tropez
Siamo sardi
Un calcio sulla sabbia
Distruggimi i castelli
Ti do un bacio sulle labbra
Ma con gli occhi aperti
L’ultimo prima che parta
A mai più rivederci
Spargo il sale di quest’alba
Sono in preda a un flashback
Di me, di te
Era l’estate del 2003
Distesi su quel che sarà
Il ricordo di un’eternità
È solo un altro flashback
Di quell’hotel
Dimenticare è impossibile
E sedersi su quel che sarà
Il ricordo di un’eternità
Quando parli
Il mondo può finire qua
Yeah
Non fermarti
Fammi sentire l’effetto che fa
Yeah
Come un elettroshock
Vedo fumo e sei sparita
Mi faccio un altro shot
Per me l’estate è già finita
Sono in preda a un flashback
Di me, di te
Era l’estate del 2003
Distesi su quel che sarà
Il ricordo di un’eternità
È solo un altro flashback
Di quell’hotel
Dimenticare è impossibile
E sedersi su quel che sarà
Il ricordo di un’eternità
Sono in preda a un flashback
Sono in preda a un flashback
Sono in preda a un flashback
Sono in preda a un flashback