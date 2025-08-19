Red Valley Festival 2025: Salmo presenta “Flashback” e attacca Achille Lauro, Ghali e…

Red Valley Festival 2025, Salmo presenta Flashback: significato del testo del nuovo singolo.

Quest’estate il Red Valley Festival di Olbia ha riservato diverse sorprese: dal dissing tra Fedez e Tony Effe a vere e proprie dichiarazioni roventi, passando per la presentazione dei nuovi singoli di Sarah Toscano, Tommy Cash e, per l’appunto, Salmo.

IL MONOLOGO DI SALMO AL RED VALLEY 2025

Lo scorso 16 agosto, sul palco del Red Valley Festival 2025, Salmo e non si è risparmiato e, oltre a presentare in anteprima Flashback, ha voluto condividere con i fan anche alcune riflessione sulla nostra società e su quello che dovrebbe essere il ruolo del rap.

Ed ecco che, poco prima di esibirsi sulle note di 90MIN, il rapper sardo è partito all’attacco. Nel mirino il Papa, le cui prime parole sono state “fermate la guerra“, e il dissing tra Fedez e Tony Effe, che purtroppo “fa più notizia di Donald Trump e Putin“.

Ma non è tutto! Pur senza nominarli, ma facendo dei riferimenti molto precisi, Salmo ha infatti attaccato anche Achille Lauro e Ghali: “artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi, tra una sfilata di Gucci e uno spot per il McDonald’s”.

Qui, di seguito, riportiamo il testo integrale del monologo:

“È proprio un’estate strana. Le spiagge sono vuote. Anche i ristoranti sono vuoti. Non c’è nessun tormentone estivo, per fortuna. Le zanzare vogliono ucciderci. C’è sempre un meteorite diretto verso la Terra con lo 0,0003% di possibilità che accada.

Il Papa dopo la fumata bianca è uscito sul balcone e ha detto: ‘fermate la guerra’. Ok, siamo salvi. Per fortuna ci sono gli artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi, tra una sfilata di Gucci e un spot per il McDonald’s. Poi c’è il dissing tra Fedez e Tony Effe che fa più notizia di Donald Trump e Putin.

Ma la cosa peggiore, la cosa peggiore di tutte, è che oggi è morto Pippo Baudo.

Che estate di merda!“.

SALMO, “FLASHBACK”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano racconta per l’appunto di un flashback, ovvero del ritorno improvviso di ricordi legati a un’estate lontana, quella del 2003, segnata da un amore intenso e spensierato. Immagini, emozioni e sensazioni riaffiorano dunque con forza, rendendo impossibile dimenticare l’esperienza vissuta e lasciando il protagonista in preda alla nostalgia. Flashback diventa così il racconto di un amore estivo che, pur essendo ormai finito, continua a vivere nei ricordi, trasformandosi in un’emozione eterna in cui molti possono riconoscersi.

TESTO DEL BRANO

Yaoh

Sono in preda a un flashback

Di me, di te

Era l’estate del 2003

Distesi su quel che sarà

Il ricordo di un’eternità

È solo un altro flashback

Di quell’hotel

Dimenticare è impossibile

E sedersi su quel che sarà

Il ricordo di un’eternità

Non fermarti

Continuiamo a farci

A meno di 20 anni

Sono un playboy

Più di Cardi

E noi stiamo qui senza un piano B

Come Cardi

Un culo alle Seychelles, Saint Tropez

Siamo sardi

Un calcio sulla sabbia

Distruggimi i castelli

Ti do un bacio sulle labbra

Ma con gli occhi aperti

L’ultimo prima che parta

A mai più rivederci

Spargo il sale di quest’alba

Sono in preda a un flashback

Di me, di te

Era l’estate del 2003

Distesi su quel che sarà

Il ricordo di un’eternità

È solo un altro flashback

Di quell’hotel

Dimenticare è impossibile

E sedersi su quel che sarà

Il ricordo di un’eternità

Quando parli

Il mondo può finire qua

Yeah

Non fermarti

Fammi sentire l’effetto che fa

Yeah

Come un elettroshock

Vedo fumo e sei sparita

Mi faccio un altro shot

Per me l’estate è già finita

Sono in preda a un flashback

Di me, di te

Era l’estate del 2003

Distesi su quel che sarà

Il ricordo di un’eternità

È solo un altro flashback

Di quell’hotel

Dimenticare è impossibile

E sedersi su quel che sarà

Il ricordo di un’eternità

Sono in preda a un flashback

Sono in preda a un flashback

Sono in preda a un flashback

Sono in preda a un flashback