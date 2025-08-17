17 Agosto 2025
di
Lorenza Ferraro
News
17 Agosto 2025

Tony Effe risponde a Fedez con il testo di “Chiara”. Il rapper ha forse perso le parole?

Il palcoscenico del dissing? Quello del Red Valley Festival 2025 di Olbia

News di Lorenza Ferraro
Dissing Tony Effe - Fedez
Dopo l’attacco di Fedez – che dal palco del Red Valley Festival 2025 ha riacceso il dissing con Tony Effe, presentando una strofa inedita di Tutto il contrario (ne abbiamo parlato qui) – durante il live del 15 agosto, è arrivata la risposta del rapper romano.

Direttamente dallo stesso palco del collega, Tony – che in questo periodo è concentrato sulla gravidanza della compagna Giulia De Lellis, in attesa della piccola Priscilla – non ha perso tempo a rilanciare, scegliendo però di riciclare l’intero testo di Chiara, brano che faceva già parte del dissing dello scorso settembre (qui un nostro approfondimento e il testo).

Sono il figlio preferito di Tatiana”, ha esordito Tony Effe riferendosi alla mamma di Federico Lucia.

Ma questa è solo la prima di una serie di invettive, a tratti forse fuori luogo, che tirano nuovamente in ballo Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni: “Lucia ti do un consiglio: la vita è corta. Devi stare tranquillo. Non assomigli a tuo figlio. L’hai chiamato Leone, ma sei un coniglio“.

Poi, arrivano le accuse vere e proprie: “Non si lascia una mamma da sola. Sei proprio una brutta persona. Tutta la scena ti odia“.

Parole molto dure ma ahimè, già sentite e – dunque – di poco effetto.

Tony Effe ha forse perso le parole? Noi sì e questa è decisamente una caduta di stile.

Per un rapper, che è abituato a scrivere barre su barre, è infatti ridicolo attingere a quanto già scritto in passato, soprattutto se poco attinente con il presente. Continuare a rivangare nel passato rende infatti l’attuale dissing una brutta e noiosa copia del precedente.

E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere sui nostri canali social.

