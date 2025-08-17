Tony Effe risponde a Fedez con il testo di “Chiara”. Il rapper ha forse perso le parole?

Dopo l’attacco di Fedez – che dal palco del Red Valley Festival 2025 ha riacceso il dissing con Tony Effe, presentando una strofa inedita di Tutto il contrario (ne abbiamo parlato qui) – durante il live del 15 agosto, è arrivata la risposta del rapper romano.

Direttamente dallo stesso palco del collega, Tony – che in questo periodo è concentrato sulla gravidanza della compagna Giulia De Lellis, in attesa della piccola Priscilla – non ha perso tempo a rilanciare, scegliendo però di riciclare l’intero testo di Chiara, brano che faceva già parte del dissing dello scorso settembre (qui un nostro approfondimento e il testo).

“Sono il figlio preferito di Tatiana”, ha esordito Tony Effe riferendosi alla mamma di Federico Lucia.

Ma questa è solo la prima di una serie di invettive, a tratti forse fuori luogo, che tirano nuovamente in ballo Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni: “Lucia ti do un consiglio: la vita è corta. Devi stare tranquillo. Non assomigli a tuo figlio. L’hai chiamato Leone, ma sei un coniglio“.

Poi, arrivano le accuse vere e proprie: “Non si lascia una mamma da sola. Sei proprio una brutta persona. Tutta la scena ti odia“.

Parole molto dure ma ahimè, già sentite e – dunque – di poco effetto.

Tony Effe ha forse perso le parole? Noi sì e questa è decisamente una caduta di stile.

Per un rapper, che è abituato a scrivere barre su barre, è infatti ridicolo attingere a quanto già scritto in passato, soprattutto se poco attinente con il presente. Continuare a rivangare nel passato rende infatti l’attuale dissing una brutta e noiosa copia del precedente.

E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere sui nostri canali social.