Dissing senza freni: Tony Effe anticipa ‘Chiara’ e risponde a Fedez con rime taglianti (TESTO e AUDIO)

Continua il lungo dissing tra Tony Effe e Fedez. Il rapper di ‘Icon‘ non si arrende e ha deciso di rispondere, letteralmente, per le rime al freestyle di Fedez pubblicato ieri (vedi qui) con un brano intitolato dal testo eloquente intitolato ‘CHIARA’.

Il nome non è casuale, dato che Fedez ha coinvolto nel suo freestyle Taylor Mega (ex fidanzata di Tony), e probabilmente il titolo richiama anche l’imprenditrice digitale ed ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni.

Dopo il 64 Bars, il freestyle di Niky Savage e quello di Fedez, è il momento di chiudere i conti, continuando a intrattenere il pubblico del web, anche se molti criticano il fatto che siano state tirate in ballo donne, oggettificandole.

Un atteggiamento che non piace, nonostante sia parte del cosiddetto rap-game. A questo punto, la domanda chiave è: Chiara Ferragni risponderà, come ha fatto Taylor Mega, partecipando alle nuove barre di Tony? Molto probabilmente no.

Lo scorso giugno, Chiara e Tony Effe sono stati fotografati insieme a cena in un ristorante nel centro di Milano, alimentando voci su un presunto flirt. A quella cena era presente anche Chiara Biasi, che Fedez ha citato nel suo freestyle di ieri sera, accusandola di fare uso di sostanze in compagnia di Nicolò Rapisarda (vero nome di Tony Effe).

In seguito a quelle foto, Taylor Mega aveva scritto in un post: “Sentiti ridicola”, facendo riferimento alla frase legata a un abito indossato da Chiara Ferragni a Sanremo, divenuto poi un meme sul web.

Tony Effe risponde a Fedez con ‘Chiara’, il testo

L’uscita del brano di Tony Effe, ‘Chiara‘, in origine prevista per sabato 21, è stata anticipata ad oggi, giovedì 19 settembre. Ecco testo e video:

CHIARA DICE CHE MI ADORA

SEEEEEE

DICE CHE NON VEDEVA L’ORA

UOOOO

TI PIACE UOMO OPPURE DONNA

AAAAA

NON TI DEVI SENTIRE IN COLPA

A A A

CHIARA DICE CHE MI ADORA

SEEEEEE

NON SI LASCIA UNA MAMMA SOLA

NOOOOO

SEI PROPRIO UNA BRUTTA PERSONA

AAAAAAA

TUTTA LA SCENA TI ODIA

A A A

DEVI PAGARE PER SENTIRTI PIÙ REAL

SEI SOLO UNA SPIA

AMICO DELLA POLIZIA

LEI TI È RIMASTA ACCANTO NELLA MALATTIA

E QUANDO AVEVA BISOGNO

SEI SCAPPATO VIA

INFAME, ANCORA CHE PARLI

I TUOI MIGLIORI AMICI DEVI PAGARLI

HAI FATTO I FIGLI SOLAMENTE PER POSTARLI

CHISSÀ COSA PENSERANNO QUANDO SARANNO GRANDI

FAI SCHIFO DAVVERO, SEI UNA VERGOGNA

HO UN VIDEO DI TE CHE FAI LA DONNA

CHE TROIA, SEI IL NUOVO LELE MORA

SEI DIVENTATO LA PUTTANA DI CORONA

HAI I CAPELLI BIANCHI, FATTI UNA TINTA

TI VEDO ISTERICA, CAMBIA TERAPISTA

HAI PERSO MOGLIE, NON HAI FAMIGLIA

LA PROSSIMA FIGLIA DEVI CHIAMARLA SCONFITTA

CHIARA DICE CHE MI ADORA

SEEEEEE

DICE CHE NON VEDEVA L’ORA

UOOOO

TI PIACE UOMO OPPURE DONNA

AAAAA

NON TI DEVI SENTIRE IN COLPA

A A A

CHIARA DICE CHE MI ADORA

SEEEEEE

NON SI LASCIA UNA MAMMA SOLA

NOOOOO

SEI PROPRIO UNA BRUTTA PERSONA

AAAAAAA

TUTTA LA SCENA TI ODIA

A A A

HAI RAGIONE TU, SONO L’UOMO DA BATTERE

MENTRE TI SCOPO TI SENTO PIANGERE

IO SONO TONY, NON FACCIO CHIACCHIERE

E QUANDO ARRIVO È L’ORA DI ANDARSENE

ERAVAMO INSIEME QUELLA SERA

E LA COCAINA TI PIACEVA

MA QUALE CHIARA BIASI, MA QUALI KETA

MENTRE MI ABBRACCIAVI STAVI CON TAYLOR MEGA

NON TI FUNZIONA IL CAZZO SENZA VIAGRA

CIOÈ TIPO, TIPO L’AUTOTUNE ALLA SERATA

SONO IL FIGLIO PREFERITO DI TATIANA

SONO IL CRACCOMANE PIÙ BELLO DI ITALIA

LUCIA, TI DO UN CONSIGLIO

LA VITA È CORTA, DEVI STARE TRANQUILLO

NON ASSOMIGLI A TUO FIGLIO

L’HAI CHIAMATO ***, MA SEI UN CONIGLIO

CHIARA DICE CHE MI ADORA

SEEEEEE

DICE CHE NON VEDEVA L’ORA

UOOOO

TI PIACE UOMO OPPURE DONNA

AAAAA

NON TI DEVI SENTIRE IN COLPA

A A A

CHIARA DICE CHE MI ADORA

SEEEEEE

NON SI LASCIA UNA MAMMA SOLA

NOOOOO

SEI PROPRIO UNA BRUTTA PERSONA

AAAAAAA

TUTTA LA SCENA TI ODIA

A A A