“ROTTAMI LIVE” appuntamento a Milano per presentare dal vivo il primo PZDISCO

Il 29 settembre a Milano ci sarà il ROTTAMI LIVE, uno speciale appuntamento per poter ascoltare il primo PZDisco.

Si potrà godere delle esibizioni al Clèr, via Bressanone 8 – dalle ore 19:30 – ingresso gratuito previa registrazione.

ATARDE, BALTIMORA, Elex, Millet, N!c e YuzU suoneranno per la prima volta tutti i brani estratti dall’album.

Chiuderà la serata il dj set di Garçon de Rue, dj e producer milanese classe 1998.

Pezzi dischi

Pezzi Dischi è un’etichetta discografica indipendente che ha dato vita al suo primo PZDisco, Rottami (distribuito da Island Records/Universal Music), di cui vi abbiamo parlato qui.

Si tratta di un progetto di contaminazione artistica nato dall’incontro degli artisti del roster, un esperimento unico nel pop in Italia.

Dieci brani scritti, prodotti, composti e arrangiati esclusivamente dai talenti della label più Canzoni Per e Sibilo, fatta eccezione per la co-produzione su due brani da parte di Celestopoly e la collaborazione di Jacopo Antonini e Francesco Scalabrella.

Gli artisti hanno collaborato gli uni con gli altri, scambiandosi idee e consigli sul proprio modo di vedere le cose, senza perdere la propria riconoscibilità artistica.

Gli artisti presentano così il progetto:

“Abbiamo scelto come titolo ‘Rottami’ perché tra i brani dell’album non c’è nessun filo conduttore e nessun pezzo più rappresentativo di un altro. Sono nati in maniera eterogenea in un ambiente creativo, lasciandoci trasportare dal mood del momento e volevamo rendere l’idea di accumulazione di anime diverse tra loro che c’è nel progetto”

ROTTAMI – tracklist

Rughe – N!C, YuzU (prod. YuzU, BALTIMORA)

M’imito – ATARDE, BALTIMORA, YuzU (prod. ATARDE, Millet)

Asfalto bollente – ATARDE, Elex, YuzU (prod. Celestopoly, Sibilo)

In piedi – Elex, BALTIMORA (prod. Sibilo, YuzU, BALTIMORA)

L’amore non ha età – ATARDE, N!C (prod. YuzU, BALTIMORA)

Cucinare – ATARDE, BALTIMORA (prod. YuzU, BALTIMORA)

Chimera – Elex, YuzU (prod. Celestopoly, Sibilo)

Photoshop – ATARDE, Elex, BALTIMORA (prod. Millet, BALTIMORA, Francesco Scalabrella)

Sottomarca – ATARDE, Elex (prod. Millet, Sibilo)

Outro – ATARDE, N!C, Canzoni Per (prod. Millet, Sibilo)