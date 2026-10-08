Rossella ha girato a New York il video di Straordinario, il nuovo singolo in uscita venerdì 9 ottobre 2026 in digitale e in radio per FDAM, distribuito da ADA Music Italy (Warner Music Italy). Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Il video, nato da un’idea della cantautrice, è girato fra grattacieli, luci e strade della città e alterna le parti cantate a momenti ripresi al volo. La grana a vista e i colori caldi dell’estetica analogica vanno in contrasto con la spinta pop del brano.

Il filmmaking è di Armando Di Lillo e Cescomarches, il montaggio di Ilaria Tonali. La copertina, con i colori dipinti sul volto e sul corpo della cantautrice, è di Morea Charlton.

Rossella, Straordinario nasce dopo una meditazione

Il brano parla di manifesting: dare voce ai propri desideri e muoversi per realizzarli senza ridimensionarli per paura di fallire. Il ritornello, “Io voglio lo straordinario”, è scritto come un mantra su ritmica incalzante, sonorità tribali e chitarre elettriche. Rossella racconta così come è nato:

“Straordinario è nata di getto dopo una meditazione, è la mia canzone più spirituale, scritta cercando di seguire il puro flusso dell’ispirazione. La considero un inno al manifesting e al coraggio di sognare in grande: desiderare è un atto di ribellione e di rifiuto dell’accontentarsi.

La ribellione non è per forza negativa, può essere anzi un atto creativo, uno sguardo più spalancato verso il futuro. Nel brano ho cercato di unire un tono scanzonato a un messaggio profondo, mi piaceva l’idea che dei concetti di spiritualità e crescita personale convivessero con una melodia esplosiva e luminosa.

La paura spesso ci blocca, ma se ascoltata diventa una bussola che ci spinge ad abbattere i limiti e scoprire il nostro potenziale. Altro tema cardine è la fiducia in sé stessi: come un seme che crede nella sua natura e fiorisce dal buio, dobbiamo fidarci di chi siamo”.

Alla produzione torna Tommaso Sgarbi, già al lavoro con Gio Evan e Matteo Romano, e con lei su Girasole d’inverno: “Musicalmente, attraverso questo brano ho consolidato il sodalizio artistico con Tommaso Sgarbi, con cui ho cercato e cucito suoni su misura per le parole, aggiungendo anche delle chicche qua e là nel brano.

Il video è stato girato a New York grazie a una perfetta sincronicità che ha portato me ed Armando Di Lillo (regista di altri miei videoclip) nella stessa città e nello stesso momento.

Ho approfittato di questa vicinanza per dare vita a questo ‘diario emotivo’, che è stata la prova che l’Universo collabora con noi quando ‘crediamo davvero nelle fate’.

Ho scritto ‘vai dove ti porta la paura’ anche per dare il coraggio a me stessa e a tutte le persone che, come me, spesso si sono fatte frenare dalla paura. Spero che chi ascolterà il mio brano possa trovare lo sprint per un salto che sembra impossibile”.

Chi è Rossella: da Fiuggi ai MusiVersi su Instagram

Originaria di Fiuggi e romana d’adozione, Rossella ha studiato canto e pianoforte fin da bambina e si è fatta le ossa fra teatro, piano bar e piazze. Come riferimenti cita Gianna Nannini, Lady Gaga, Lucio Dalla e Roberto Vecchioni.

Su Instagram, dove si avvicina ai 100.000 follower, porta avanti MusiVersi, format fra musica e spoken word da oltre 20 milioni di visualizzazioni complessive. È stata anche ospite del TEDxFrosinone.

L’esordio discografico è del 28 marzo 2025 con Sempre, presentato all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sono seguiti Mela a metà e Filo rosso, che ha vinto il Premio Nazionale Cesare Filangieri.

Il 5 dicembre 2025 è uscito Supernove, prodotto da Davide Tagliapietra, già al fianco di Gianna Nannini e Tiziano Ferro. Rossella è stata ospite di Sogni di gloria su Rai Radio 2 e, in tv, del programma L’ora solare di Paola Saluzzi su TV2000.

Foto: ufficio stampa Red&Blue Music Relations