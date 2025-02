Radio Vega” è il nuovo album di Rose Villain: data di uscita e dettagli

Dopo aver lasciato un indizio sull’arrivo di un nuovo capitolo discografico con l’annuncio dello speciale live del 23 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano, Rose Villain è pronta a completare la sua trilogia discografica con Radio Vega.

Rose villain il nuovo album, radio vega

Il nuovo disco è il capitolo conclusivo della trilogia partita dalle atmosfere oscure di Radio Gotham (platino) alla luce di Radio Sakura (doppio platino), l’artista spinge ancora più in alto la sua musica, ispirandosi alla costellazione della Lira per raggiungere Vega, la sua stella più luminosa.

“La stella più luminosa della costellazione della Lira. La vedi? Sta là, nella notte più nera. Fa luce su una storia tanto romantica quanto triste, come quelle che piacciono a me. La storia di Orfeo, il più grande musicista mai esistito, e della sua amata Euridice. Un amore nato sotto una cattiva stella, presto spezzato dal morso di un serpente che uccide la ninfa. Orfeo, disperato, scende nell’Ade e con il suono della sua lira, commuove gli Dei dell’oltretomba che acconsentono a restituirgli Euridice ad un patto: lui andrà avanti, lei lo seguirà ma Orfeo non potrà mai voltarsi. Quando i due amanti sono quasi giunti alla luce, Orfeo non resiste alla tentazione di voltarsi per controllare che la sua amata sia veramente con lui. In un In un attimo, Euridice viene risucchiata per sempre negli inferi e Orfeo passerà il resto dei suoi giorni a suonare canzoni tristi.“

Con queste parole Rose ha anticipato sui social l'arrivo del suo nuovo album, che presenterà dal vivo il 23 settembre 2025 all'Unipol Forum di Milano, per un'unica data speciale nella sua città.







L’album sarà disponibile nei seguenti formati:

CD – disponibile nelle versioni standard e CD autografato

Vinile – disponibile nelle versioni standard e LP Picture autografato

Pre-save qui.

Prima dell’uscita dell’album, Rose Villain sarà in gara per il secondo anno consecutivo al Festival di Sanremo con Fuorilegge. Per la serata delle cover, invece, duetterà con Chiello, interpretando Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti.

Il ritorno a Sanremo arriva dopo un anno di successi discografici e live. Lo scorso anno, la cantante ha scalato le classifiche di Spotify, posizionandosi al secondo posto della Top Women Italia.