Rose Villain testo e significato di “Fuorilegge”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Rose Villain, Fuorilegge: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Rose Villain torna sul palco dell’Ariston dopo aver partecipato per la prima volta nel 2024 con CLICK BOOM!, certificato triplo platino e che sin da subito si è distinto per essere uno dei più ascoltati sulle piattaforme tra quelli in gara al Festival nel corso dell’ultima edizione.

Dopo aver concluso un tour di successo nei grandi club tutto sold out, Rose Villain ha già annunciato l’arrivo di un nuovo imperdibile appuntamento live nel 2025: il 23 settembre si esibirà all’Unipol Forum di Milano.

A marzo 2024 viene pubblicato il suo ultimo progetto discografico, Radio Sakura, certificato disco di platino e nel quale è contenuto il brano con cui ha partecipato alla scorsa edizione della Kermesse, in cui sono inclusi anche dei featuring con degli artisti che incontrerà a febbraio come Bresh e Guè.

ROSE VILLAIN FUORILEGGE significato del brano

Ospite della finale di Sanremo Giovani 2024, Rose Villain ha descritto così il brano con cui salirà sul palco dell’Ariston: «Parla di desiderio, sia nel suo lato struggente, che nel lato che ti fa sentire vivo. Una canzone a cui tengo tantissimo, meritava un palco importante come quello dell’ariston».

ROSE VILLAIN FUORILEGGE testo

In arrivo prossimamente

Foto di Federico Earth