I Rockin’1000 spengono 10 candeline e festeggiano con uno speciale evento a Cesena

Dopo essersi esibiti durante la 75° edizione del Festival di Sanremo insieme a Jovanotti sulle note de L’Ombelico del Mondo, i Rockin’1000 sono pronti a festeggiare in grande il loro 10° compleanno con Rockin’1000 – 10 Years Celebration: un evento composto da due diversi show – dedicato a musica, incontri ed esperienze immersive – che culminerà in un’incredibile performance dal vivo in cui migliaia di musicisti si esibiranno all’unisono.

Ma sul palco i Rockin’1000 non saranno da soli. Al loro fianco ci saranno infatti diversi ospiti speciali, che si alterneranno nelle due giornate.

L’appuntamento è dunque il 26 e il 27 luglio allo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena, la città dove tutto è iniziato e dove la musica tornerà a farsi sentire con un’energia mai vista prima (biglietti disponibili su VivaTicket).

ROCKIN’1000 – 10 YEARS CELEBRATION

Nel corso di questo decennio i Rockin’1000 si sono affermati come un movimento culturale che continua a sfidare le convenzioni della musica live tradizionale. Ma non finisce qui! Di fatto, i prossimi 10 anni saranno caratterizzati da nuove iniziative mirate a rafforzare la comunità globale, promuovere l’inclusività e coinvolgere le nuove generazioni di musicisti.

Ed è proprio con questi obiettivi che è nata la membership ufficiale, un modo rivoluzionario per diventare parte attiva della più grande rock band del mondo.

Con lo slogan “Take a Walk on the Rock Side” la membership permetterà infatti a fan e musicisti di partecipare ancora più da vicino al futuro del progetto.

“Guardando indietro a questi dieci anni, ciò che ci ha permesso di crescere e innovare non è solo la passione per la musica, ma la capacità di creare connessioni autentiche con una community globale di musicisti e fan“, ha dichiarato il CEO e Founder di Rockin’1000 Fabio Zaffagnini.

Poi, ha aggiunto: “Rockin’1000 è diventato molto più di un progetto artistico: è un brand che si basa sulla partecipazione attiva e sull’energia collettiva. Grazie alle nostre collaborazioni con partner di rilievo, siamo riusciti a trasformare un’idea nata quasi per gioco in una piattaforma solida e innovativa, che offre esperienze uniche sia ai musicisti che ai nostri sostenitori“.