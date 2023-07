Rockin’1000 torna a casa, il 29 luglio a Cesena per un live di beneficenza

Rockin’1000 è un ambizioso progetto che nasce da un sogno, quello di Fabio Zaffagnini, geologo marino, di portare la sua band preferita, i Foo Fighters, in Italia.

Per farlo, nel 2015 realizza un enorme concerto composto da 1000 appassionati di rock e della band americana che suonano e cantano simultaneamente Learn To Fly.

Da lì è partito un sogno che, sempre più, ha messo radici e che adesso conta centinaia di concerti realizzati in otto anni in tutto il mondo.

Dopo aver suonato a San Paolo, Madrid, Parigi e Francoforte, Rockin’1000 torna a casa e lo farà il prossimo 29 luglio presso lo stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena.

La prima volta che i 1000 entrarono nello stadio di Cesena lo fecero con Dave Grohl e i Foo Fighters, questa volta lo fanno per sostenere le popolazioni di Forlì-Cesena e Ravenna, duramente colpite dalle alluvioni dello scorso maggio.

Un aiuto concreto alla propria terra, una raccolta fondi che servirà di certo per risollevare morale ed economia locale dopo i danni incalcolabili delle scorse settimane.

Il logo di Rockin’1000 di questa occasione è realizzato da Marta Biasi e Paolo Proserpio ed è un richiamo a quello di Woodstock, rivisitato con un gallo, simbolo e rappresentazione iconografica della tradizione contadina della Romagna.

le parole del founder di rockin’1000, fabio zaffagnini

Per raccontare cosa succederà è intervenuto colui che, originariamente, ha creato il progetto Rockin’1000, Fabio Zaffagnini:

“Sono passati sette anni dal nostro debutto allo stadio di Cesena, abbiamo deciso che questa fosse l’occasione migliore “per tornare a casa”, dopo aver fatto il giro del mondo, suonando davanti a decine di migliaia di persone.

L’alluvione ci ha colpiti profondamente, la nostra sede è finita sott’acqua e il legame con il territorio è sempre molto forte e vivo.

Dopo aver coadiuvato il coordinamento dei volontari attraverso la creazione del servizio volontarisos.it http://volontarisos.it, che ha permesso la gestione di oltre 50 mila persone, abbiamo voluto lanciare questo evento di raccolta fondi.

Un secondo obiettivo è anche la comunicazione di un segnale di ripartenza: vogliamo mostrare come la Romagna non sia più in ginocchio, ma al contrario, una terra che si è rimessa in carreggiata, pronta ad accogliere milioni di turisti con i servizi ed il sorriso di sempre”.