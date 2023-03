Diodato: guida all’ascolto del nuovo album, “Così speciale”, canzone per canzone

Venerdì 24 marzo è il giorno di uscita del nuovo disco di Diodato, Così speciale, per Carosello Records.

Interamente scritto, arrangiato e artisticamente diretto da Diodato, questo album è figlio della volontà di essere suonato soltanto da musicisti in carne ed ossa ed è stato prodotto e mixato da Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale e vincitore di un Grammy Award nel 2015, e masterizzato da Giovanni Versari.

Le sessioni di registrazione che hanno portato alla sua nascita, che hanno compreso anche sezioni orchestrali, sono state realizzate spesso in presa diretta, senza ulteriori sovraincisioni, soprattutto per quanto riguarda i brani in cui emerge più il sound da band.

L’album si compone di dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, “sguardi sul mondo e tuffi negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci fiori che profumano di vita”.

Per vestire la copertina del suo quarto album di inediti Diodato si è affidato nuovamente a Paolo De Francesco, con cui aveva già collaborato per il precedente album “Che vita meravigliosa”, che ha realizzato un artwork liberamente ispirato a “Flowers” dell’artista giapponese Tetsumi Kudo, che Diodato aveva visto in occasione della Biennale d’arte di Venezia dello scorso anno.

“Quei fiori erano così potenti, così evocativi, che sembravano racchiudere la proiezione dei desideri, delle paure, delle metamorfosi dell’animo umano. Erano ciò che cercavo da tempo per esprimere visivamente ciò che stavo registrando in quei mesi. Ho fotografato allora alcuni dettagli dell’opera e li ho mostrati a Paolo De Francesco pensando potessero essere quegli scatti stessi la cover del nuovo album. Lui mi ha chiesto del tempo per provare a ragionarci e qualche settimana dopo mi ha inviato quella che è diventata la cover. Pensavo avesse semplicemente rielaborato un mio scatto graficamente e invece ho poi scoperto che aveva creato due fiori di carta crespa, colorandoli con acquerelli liquidi e fotografandoli. Tutto l’artwork è composto da fotografie di dettagli della sua creazione” racconta Diodato a proposito della nascita dell’artwork del disco.“

Il disco sarà presentato con una serie di date instore:

24 marzo a Milano (ore 18:30 – laFeltrinelli P.zza Duomo)

25 marzo a Roma (ore 18:00 – laFeltrinelli Appia)

27 marzo a Torino (ore 18:00 – laFeltrinelli Off Topic)

28 marzo a Bari (ore 18:00 @ laFeltrinelli via Melo),

29 marzo a Taranto (ore 20.00 – Mondadori presso Spazioporto)

30 marzo a Palermo (ore 18:00 @ laFeltrinelli via Cavour)

Diodato sarà anche in tour, qui trovate le date.

Questa la tracklist:

Ci vorrebbe un miracolo Così speciale Ormai non c’eri che tu Che casino Occhiali da sole Buco nero Ci dobbiamo incontrare Se mi vuoi Lasciati andare Vieni a ridere di me Così speciale

Cliccate in basso su continua per scoprire il racconto delle 10 canzoni di Così speciale.