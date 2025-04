Rocco Hunt tra strada e riscatto nel nuovo album “Ragazzo di giù”

Dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo con il brano Mille vote ancora Rocco Hunt è pronto a pubblicare Ragazzo di giù, il suo sesto album di inediti.

Con oltre 40 dischi di platino tra Italia, Spagna e Francia, 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 2,5 miliardi di stream totali, Rocco Hunt è oggi uno degli artisti più influenti della scena urban italiana. Un artista crossover tra rap e pop con un percorso cge lo ha visto spaziare dalla musica al cinema, mantenendo sempre radici forti nel suo mondo.

RAGAZZO DI GIÙ: IL NUOVO ALBUM DI ROCCO HUNT

Ragazzo di giù uscirà il 25 aprile per Epic Records/Sony Music ed è già disponibile in preorder in diverse versioni: CD, vinile marmorizzato, vinile trasparente e relative edizioni autografate. Il pre-order è attivo qui.

Un disco che suona come un ritorno alle origini, con lo sguardo rivolto al futuro. Dentro ci sono le periferie, il riscatto, le ambizioni di chi cresce in contesti difficili ma non smette mai di sognare. E ovviamente c’è il Sud, raccontato tra italiano e napoletano con quella sincerità che Rocco Hunt ha sempre portato nei suoi testi.

IL RACCONTO DI UNA GENERAZIONE

Ragazzo di giù alterna brani più duri e urbani a pezzi melodici e riflessivi, con una scrittura diretta che non fa sconti a nessuno. Si parla di amore e di amicizia, di sogni e di limiti, di rivincite e di appartenenze.

Il singolo Mille vote ancora, portato in gara a Sanremo, sarà parte integrante del disco, che promette di mescolare le due anime di Rocco: quella del poeta urbano che racconta la strada, e quella del hitmaker che ha conquistato le classifiche anche all’estero.

Questo nuovo progetto discografico arriva a tre anni e mezzo dall’ultimo album del rapper, Rivoluzione, certificato con il disco di platino.