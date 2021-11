Rocco Hunt video intervista: “La mia opera d’arte è una Rivoluzione”

Rocco Hunt pubblica oggi, 5 novembre, il suo quinto album in studio: Rivoluzione (Epic/Sony Music), prodotto da Valerio Nazo. Per l’occasione abbiamo realizzato una video intervista con l’artista.

In questo disco, il rapper salernitano che mette tutto se stesso nei testi si alterna all’hit maker che regala i ritornelli che rimangono in testa.

Rocco si divide in due: da una parte, si fa portavoce delle ingiustizie e delle sue origini, innovando la sua scrittura e il suo stile. Dall’altra parte, emerge l’animo pop con cui Rocco si diverte a sperimentare.

Rivoluzione è un concept album che parla di cicatrici, ferite che poi si sono trasformate in simboli del percorso di Rocco Hunt.

Il rapper ha deciso di condividere questo disco non solo con colleghi del mondo della musica, attraverso esclusivi featuring, ma anche con due personalità che provengono dalla street art e dal calcio.

Rocco inizia gli instore in giro per l’Italia

Sempre da oggi, Rocco Hunt sarà impegnato in un instore tour in giro per l’Italia per incontrare i fan. Queste le date:

5 novembre all’Euronics Tufano (CC Auchan) di Giugliano – Napoli (Via S. Francesco a Patria – ore 18.00)

(Via S. Francesco a Patria – ore 18.00) 6 novembre alla Discoteca Laziale di Roma (Via Mamiani 62/A – ore 16.00)

(Via Mamiani 62/A – ore 16.00) 7 novembre al Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari (Str. Santa Caterina, 19 – ore 15.00)

(Str. Santa Caterina, 19 – ore 15.00) 8 novembre all’Euronics Tufano del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano – Salerno (Via Antonio Pacinotti – ore 18.00)

(Via Antonio Pacinotti – ore 18.00) 9 novembre all’Euronics Tufano del Centro Commerciale Campania di Marcianise – Caserta (S.S. Sannitica 87 Loc.tà Aurno – ore 18.00)

(S.S. Sannitica 87 Loc.tà Aurno – ore 18.00) 10 novembre al Valmontone Outlet di Roma (Via Della Pace – ore 17.00)

(Via Della Pace – ore 17.00) 11 novembre alla Galleria del Disco di Firenze (Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – ore 17.00)

(Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – ore 17.00) 14 novembre al Centro Commerciale I PETALI c/o UCI Cinema di Reggio Emilia (Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 5 – ore 14.00)

(Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 5 – ore 14.00) 15 novembre alla Mondadori di Milano (Piazza Duomo, 1 – ore 17.00)

(Piazza Duomo, 1 – ore 17.00) 16 novembre alla Mondadori di Torino (Via Monte di Pietà, 2 – ore 17.00)

(Via Monte di Pietà, 2 – ore 17.00) 17 novembre alla Feltrinelli di Palermo (Via Cavour, 133 – ore 17.00)

(Via Cavour, 133 – ore 17.00) 18 novembre alla Feltrinelli di Catania (Via Etnea, 283 – ore 17.00).

ROCCO HUNT VIDEO INTERVISTA

https://youtu.be/vHuVR7bCgGo