Rocco Hunt testo e significato di “Mille vote ancora”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Rocco Hunt, Mille vote ancora: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Rocco Hunt torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver trionfato nel 2014 nella sezione Nuove proposte con il brano Nu juorno buono e partecipato nel 2016 nella sezione Big con il brano Wake Up.

Il 19 novembre è uscito per la prima volta in digitale, in cd e vinile per la prima volta in fisico Spiraglio di periferia, il primo mixtape che nel 2011 lo ha portato, appena diciassettenne, dalla periferia di Salerno al centro della scena rap nazionale conquistando subito l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori con uno stile in grado di mettere insieme tradizione, innovazione e lingua napoletana.

ROCCO HUNT MILLE VOTE ANCORA significato del brano

Ospite della finale di Sanremo Giovani 2024, Rocco Hunt ha descritto così il brano con cui salirà sul palco dell’Ariston: «Parla della mia storia, ma anche della storia di altre persone. Parla chiaramente della mia terra, delle mie persone».

ROCCO HUNT MILLE VOTE ANCORA testo

In arrivo prossimamente