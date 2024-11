“Spiraglio di Periferia”: Rocco Hunt pubblica per la prima volta il suo primo mixtape in digitale e in fisico

Fuori da venerdì 29 novembre per la prima su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico il primo mixtape di Rocco Hunt “Spiraglio di Periferia“, per Sony Music/Epic Records.

Il rapper aveva pubblicato il mixtape nel 2011, a soli diciassette anni, conquistando subito l’attenzione del pubblico e della critica grazie alla sua metrica, al suo flow e al suo stile unico, che unisce tradizione, innovazione e dialetto napoletano.

Ora, in occasione dei suoi trent’anni, Rocco Hunt pubblica il disco in una nuova versione completamente risuonata e rimasterizzata, regalando questo progetto ai suoi fan e a sé stesso per chiudere un cerchio prima di avviare il nuovo percorso discografico.

“Spiraglio di periferia è il mio primo mixtape, quello che mi ha fatto conoscere nella scena rap italiana e mi ha permesso di diventare ciò che sono oggi. Prima di adesso non era mai stato disponibile in digitale, vinile o cd. Dentro ci sono brani a cui sono molto legato: “Quante cose“, “RH Positivo“, “O’ mar’e o’ sole” con il featuring di Clementino, “Le due storie” dedicata a Gabriele Sandri e Stefano Cucchi.

Pubblicare oggi Spiraglio di Periferia rappresenta per me la chiusura di un cerchio, il fermo immagine della musica dei miei inizi prima di procedere con il nuovo progetto” racconta Rocco Hunt.

Il mixtape, oltre alla versione digitale, sarà disponibile da venerdì 6 dicembre nei formati fisici: CD autografato, LP giallo autografato e CD autografato + t-shirt.

Clicca qui per preordinare la tua copia del primo mixtape di Rocco Hunt “Spiraglio di Periferia“, per la prima volta anche in formato fisico.