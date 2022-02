Rizzo: ecco il videoclip del nuovo singolo “Siberiana”

Siberiana è il nuovo singolo della giovane cantautrice Rizzo, negli store digitali dal 21 gennaio 2022 (Epic/Sony Music Italy). Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, visibile su YouTube dal 27 gennaio 2022.

Rizzo sceglie Siberiana per inaugurare il 2022 e proseguire il percorso musicale intrapreso lo scorso anno. La canzone segue alla pubblicazione di Ora vai, Spaccherei, e Mai più di Not Good cui la cantautrice ha partecipato insieme a Emis Killa. L’artista, dalla voce ipnotica e sensuale, si è fatta conoscere per il suo talento; ed ora torna con un brano dal sapore funky.

In Siberiana, Rizzo canta le sensazioni contrastanti che si provano al momento del primo incontro con qualcuno, quando ancora si conosce poco l’uno dell’altra e non si riesce a lasciarsi andare completamente. Le incertezze tipicamente giovanili sul da farsi e su come comportarsi vengono paragonate alla neve che si guarda scendere lenta alla finestra, fredda come la città che, curiosa, osserva da lontano. “Sarà come la neve bianca / Lenta scende stanca / È fredda come noi, come noi, come noi / Da soli dentro questa stanza / Mentre la città guarda / Ma è fredda come noi, come noi, come noi“.

Il testo è sorretto da un sound sofisticato e contemporaneo, curato ancora una volta da The Ceasars, con cui la cantautrice porta avanti un fortunato sodalizio di quasi tre anni. Il singolo Siberiana conferma anche il sodalizio di Rizzo con Hateful, la “palestra di talenti” fondata e gestita interamente da Emis Killa.

Rizzo, il video di Siberiana

Siberiana è accompagnata da un videoclip, prodotto da State Vision e diretto da Byron Rosero (puoi vederlo qui). La clip mostra Rizzo da sola al centro di una stanza, fredda e buia come quella descritta nella canzone. Ad alternarsi, immagini che riprendono il cadere su di lei di fiocchi di neve, lenti e delicati; e immagini di psichedeliche luci colorate che piovono sul suo viso e che le accarezzano il corpo. L’artista si mostra fragile e magnetica allo stesso tempo, mentre canta le sensazioni descritte in Siberiana.