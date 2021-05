Not Good lancia il trascinante singolo “Mai più” feat. Emis Killa e Rizzo

Mai più è il nuovo singolo del rapper Not Good, talento scoperto di recente da Emis Killa. Il brano (Epic/Sony Music Italy), negli store digitali dal 23 aprile 2021, vede la partecipazione dello stesso Emis Killa e di Rizzo.

Mai più ha un sound trascinante, in cui le sonorità rap si fondo con influenze latine. Il flow inconfondibile di Emis Killa scorre incisivo sul beat, mentre il ritornello è affidato alla sensuale e limpida voce di Rizzo, perfetta per dare un tocco di femminilità al brano.

“Mai più è un brano che strizza l’occhio alle sonorità più latine conservando però un’attitudine hip hop“, racconta Not Good. “La prima volta che io ed Emis abbiamo lavorato a questo pezzo ho capito subito che aveva il potenziale per essere un banger a tutti gli effetti. È un brano che non rinuncia al forte contenuto nonostante l’affabilità del suono, un perfetto ibrido tra urban e rap“.

Mai più è un brano intenso, in cui i ricordi dei sacrifici fatti, delle delusioni e dei fallimenti bruciano ancora forti. Dalle parole di Not Good emergono la fame e la voglia di rivalsa, ma anche la determinazione che nonostante tutto gli ha permesso di andare avanti anche nei momenti in cui sembrava non ne valesse più la pena.

Il pezzo è pubblicato sotto il cappello di Hateful, la nuova “palestra di talenti” fondata e gestita interamente da Emis Killa. Insieme al manager Zanna, il rapper icona dell’hip hop italiano ha dato vita ad un progetto volto a coltivare le nuove realtà e supportare i giovani artisti più promettenti, mettendo a disposizione il proprio know-how e la propria esperienza. Emis Killa ha il ruolo di guida che, con entusiasmo e spirito di squadra, mette se stesso a disposizione degli altri. Ciò che succede anche attraverso la partecipazione in Mai più di Not Good.

Conosciamo meglio Not Good

Not Good è lo pseudonimo di Jari Melia, classe 1997. L’artista muove i suoi primi passi nel mondo del rap all’età di 15 anni, partecipando ai primi contest di freestyle e frequentando il Muretto, luogo simbolico della scena rap milanese.

Inizia a pubblicare i suoi primi mixtapes in maniera indipendente su YouTube. L’incontro con Emis Killa e Zanna consolida il suo percorso. Nel 2020, Not Good pubblica il suo primo singolo ufficiale, Qualche G, prodotto da Phra Crookers e Nic Sarno. All’inizio del 2021, il rapper rilascia il brano Killer feat. Mostro.

In poco meno di un anno, Not Good ha saputo imporsi con la sua musica, caratterizzata da uno stile cupo e da una scrittura tagliente, suscitando l’attenzione dei più importanti nomi del rap italiano. Emis Killa ha deciso di inserirlo nella deluxe edition di 17 con Il seme del male RMX insieme a Jake La Furia e Inamos.