Slitta l'uscita dell'EP di Rhove: "Scusate ragazzi ma è tosta lavorare in un mondo così marcio..."

Rhove è sicuramente uno degli artisti rivelazione di questo 2022 ed otto, 8 giugno 2022, sarebbe dovuto uscire il suo album, Provinciale, con 9 brani in tracklist, ma così non sarà…

Ad oggi Rhove conta quasi 3.200.000 ascoltatori mensili su Spotify e, con dodici brani pubblicati, tra singoli e freestyle, ha collezionato oltre 271 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali a cui si aggiungono 89 milioni di views dei suoi video.

Non solo, la sua Shakerando, brano uscito a gennaio scorso, da settimane è in testa alla classifica Spotify dei brani più ascoltati oltre che in vetta a quella dei singoli FIMI e nella Top 10 EarOne della canzoni più trasmesse dalle radio.

In pratica un brano che, a sei mesi dall’uscita si candida praticamente a diventare un tormentone dell’estate 2022.

Con queste premesse è ovvio che ci sia tanta attesa per l’uscita di Provinciale, il primo EP di Rhove previsto per oggi 8 giugno. Eppure ieri pomeriggio l’artista ha postato parole leggermente polemiche, non è noto se verso la sua discografica o verso Spotify, con cui ha annunciato che il progetto avrebbe subito un ritardo uscendo venerdì 10 giugno.

La motivazione potrebbe trovare risposta nel fatto che, uscendo di mercoledì, e chiudendosi le classifiche di vendita FIMI di giovedì, il progetto avrebbe avuto soltanto due giorni, e non sette, per fare un buon debutto in classifica. E forse qualcuno ha preferito non rischiare…

LE PAROLE di RHOVE

A seguire le parole postate da Rhove che di certo le ha mandate a dire…

Sto lavorando a questo progetto da solo senza nessun tipo di aiuto. Sono contentissimo da una parte perché non mi aspettavo questo riscontro da voi. Dall’altra c’è un problema, PROVINCIALE deve uscire il 10 per dei problemi che non riguardano me.

Scusate raga ma è davvero tosta lavorare da solo in un ambiente così marcio. Spero che il bene e le good vibe restino ho lavorato davvero un botto.

Detto questo fanculo le prese male, ci saranno dei problemi sulla pubblicazione ma i pezzi ci sono, spaccano e li ascolterete.

Ve lo giuro pur di farvi sentire la musica avrei caricato tutto free su YouTube però sono stato fermato ah ah ah. Il 10 a mezzanotte fuori PROVINCIALE!

Rhove provinciale tracklist e duetti

A seguire la copertina dell’album e la tracklist del disco che prevede collaborazioni con 8LEVRAL, Kassimi, Yunes Lagrintaa, Sisco, Néza, Nabi, Sasso, Timal, Shiva e Ghali.

Una tracklist molto coraggiosa in quanto Rhove, non solo non ha inserito all’interno del disco brani editi eccezion fatta per il freestyle La Province #2, ma ha escluso anche la hit del momento, Shakerando.

La famiglia feat. 8BLEVRAL, Kassimi, Yunes Lagrintaa, Sisco, Néza e Nabi Couple feat. Sasso La Province #2 Copacabana Tuta Lacoste feat. Timal La Haine Complique feat. Shiva, Ghali Over the raimbow remix Bébé

Il disco uscirà quindi il 10 giugno per Milano Ovest – Virgin Records Italy (Universal Music).