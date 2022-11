Rhove, Paky e Anna: collaborazione internazionale nel disco Jul, il rapper più ascoltato in Francia

Collaborazione internazionali per Rhove, Paky e Anna.

I tre artisti di Universal Music sono infatti presenti nel nuovo album del rapper francese Jul. Un progetto realmente internazionale visto unisci artisti provenienti dalla Francia, Italia, Spagna, Finlandia, Svizzera, Marocco, Turchia, Olanda e diversi altri paesi.

L’artista d’Oltralpe ha pubblicato un tweet in cui annuncia nomi e nazionalità dei colleghi che saranno presenti nel suo nuovo album, Coeur Blanc, in uscita il prossimo 9 dicembre.

In attività dal 2007 e con 13 album all’attivo Jul è l’artista con più dischi venduti nella storia del rap francese, nonché l’artista francese più ascoltato nel decennio che va dal 2010 al 2019 su Spotify. Nello stesso decennio vanta anche il record come secondo artista con più vendite in Francia.

Insomma collaborazioni, anche italiane, con un numero uno del rap. Come dicevamo per l’Italia ci saranno infatti Rhove, Paky e Anna.

Rhove, che negli ultimi tempi dopo le polemiche dei mesi estivi ha mantenuto un profilo basso (ma non la sua musica… Shakerando ha ottenuto il quinto disco di platino ed è ad oggi il secondo singolo più venduto in Italia nel 2022), ha annunciato sulle sue pagine social che sarà presente in due pezzi.

Mi trovi con 2 brani nell’album di mio fratello @juldetp 💪🏻

Merci la zzone!!

Si tratta di un ritorno alla musica per Rhove, dopo le polemiche di quest’estate (leggi qui) e il quinto disco di platino conquistato la scorsa settimana con la hit Shakerando.

Paky ha condiviso la notizia nelle sue storie su Instagram.

Lo stesso ha fatto la giovane Anna…

Insomma non ci resta che aspettare il 9 dicembre, data di uscita del disco di Jul, per ascoltare i brani. Prima dell’uscita dovrebbe ovviamente essere diffusa la tracklist del progetto.