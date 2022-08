Continuano le "marachelle" di Rhove... dalla lite a Taranto col buttafuori ai cori contro di lui del pubblico di Olbia

Fino a qualche mese fa il 2022 sembrava essere, in positivo, l’anno di Rhove. I risultati discografici ottenuti con la sua Shakerando, hit da quasi 75 milioni di stream sul solo Spotify, facevano presagire il meglio. Poi sono iniziati i live e di Rhove si è iniziato a parlare praticamente solo in maniera negativa a causa dei continui episodi discutibili avvenuti durante le sue esibizioni.

Giusto per fare un sunto delle marachelle di Rhove e della sua crew (circa dieci ragazzi di Rho come lui che lo accompagnano sul palco aizzando scaldando il pubblico:

Battiti Live in Puglia: un membro della crew si butta sul pubblico, si rialza e se ne va. I ragazzi su cui è “atterrato” finiscono al pronto soccorso e lo fanno sapere a mezzo social (qui)

in Puglia: un membro della crew si butta sul pubblico, si rialza e se ne va. I ragazzi su cui è “atterrato” finiscono al pronto soccorso e lo fanno sapere a mezzo social (qui) Il pubblico durante un brano non salta. Di conseguenza Rhove ferma tutto e li riprende scatenando nei giorni successivi le critiche di altri artisti (qui)

ferma tutto e li riprende scatenando nei giorni successivi le critiche di altri artisti (qui) Salmo gli consiglia di puntare di più sul live che sull’esibizione, Rhove non ci sta e risponde a tono (qui)

gli consiglia di puntare di più sul live che sull’esibizione, non ci sta e risponde a tono (qui) Episodio con un altro amico dell’artista presente sul palco che, a quanto pare dai video, sferra un calcio ad un fan (qui)

Durante un concerto a bordo piscina l’artista spinge di colpo una ragazza in acqua

Il rapper twitta sui social, in risposta alle critiche sulla sua “eccessiva” energia sul palco, che a differenza di altri rapper a lui non serve drogarsi. Lazza gli risponde (qui)

L’ultimo episodio è di qualche giorno fa a Taranto. Rhove fa Stage Diving sul pubblico e poi ferma il live per chiedere a dei ragazzi se si sono fatti male. La situazione appare pericolosa e confusionaria e uno dei buttafuori prende l’artista e lo accompagna sul palco.

L’uomo della sicurezza discute con Rhove che subito viene protetto dalla sua crew mentre, come potete vedere nel video a seguire, minimizza l’accaduto.

E mentre tutti si chiedono perché la casa discografica, la Milano Ovest con Virgin Records / Universal Music Italy, (Rhove non ha un ufficio stampa), non intervenga Rhove rischia di esasperare il pubblico.

L’artista ha infatti partecipato al Red Valley Festival 2022 di Olbia il 14 agosto. Prima di lui si sono esibiti Xander, Vallac, Dani Cabras, Lionfield, Fedesse. Dopo Rhove è toccato a Mr. Rain, Max Pezzali, Room 9 e l’attesissimo Salmo.

Tutto liscio, anche per Max Pezzali, in una serata all’insegna del rap. Succede però che durante l’esibizione di Rhove, qualcuno dice per problemi tecnici, ma non ci sono conferme al riguardo, parte un coro di fischi e insulti nei confronti del 22 di Rho.

Cosa sia successo nello specifico non è dato saperlo fatto sta che, le storie sui social dell’artista parlano chiaro, il resto del live, momento Shakerando in testa, ha visto il pubblico saltare e cantare.

Non di certo la migliore delle scene ne un esempio di civiltà. Certo qualcuno potrebbe dire che il comportamento di Rhove in diverse occasioni non è stato certamente migliore, ma questo non giustifica atteggiamenti del genere. Sul resto, se fossimo lo staff dell’artista ci fermeremmo a riflettere perché, è vero, l’Hype è alle stelle. Ma è un Hype decisamente negativo.